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Boeing'in çalınan verileri sanal ortamda yayınlandı

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in çalınan verileri, siber suç çetesi Lockbit tarafından çevrim içi olarak yayına verildi.

11 Kasım 2023 | 09:28
Son Güncellenme: 11 Kasım 2023 | 20:16
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Boeing'in çalınan verileri sanal ortamda yayınlandı

Lockbit'in internet sitesinde yer alan gönderiye göre, Boeing'in çalınan kurum içi verileri yayınlandı.

Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin parça ve dağıtım işinin unsurlarının bir siber güvenlik olayı yaşadığını doğrulanırken, "Bu olayla bağlantılı olarak, bir fidye yazılımı aktörünün sistemlerimizden aldığını iddia ettiği bilgileri yayınladığının farkındayız." ifadesi kullanıldı.

Olayın araştırılmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, kolluk kuvvetleri ve düzenleyici makamlarla iletişim halinde kalınacağı vurgulandı.

Açıklamada, Boeing'in, olayın uçak veya uçuş güvenliği için bir tehdit oluşturmadığından emin olduğu belirtilirken savunma veya diğer hassas verilerin Lockbit tarafından elde edilip edilmediği konusunda bilgi verilmedi.

Lockbit, geçen ay Boeing'in büyük miktarda hassas kurum içi verisini elde ettiğini ve 2 Kasım'a kadar fidye ödenmezse bunları yayınlayacağını bildirmişti.

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