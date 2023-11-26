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Bu ülkenin temiz enerjiye geçişi için 15.5 milyar dolar harcanacak... Detaylar belli oluyor

Vietnam'ın daha temiz enerjiye geçiş için 15.5 milyar doları nasıl harcayacağına ilişkin plan tamamlandı ve önümüzdeki hafta Dubai'de başlayacak olan COP28 iklim konferansında açıklanacak.

26 Kasım 2023 | 11:57
Son Güncellenme: 26 Kasım 2023 | 12:03
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Bu ülkenin temiz enerjiye geçişi için 15.5 milyar dolar harcanacak... Detaylar belli oluyor

Vietnam için Adil Enerji Geçiş Ortaklığı (Just Energy Transition Partnership, JETP) kapsamında enerji dönüşümünü destekleyen mali paket yayınlanmıştı.

CNBC'nin aktardığı habere göre İngiltere'nin Hanoi Büyükelçiliği iklim danışmanı Mark George, paranın nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntıları belirlemek üzere Vietnam'ın kilit bakanlıklarıyla aylarca süren koordinasyonun ardından nihai planın Perşembe günü tamamlandığını duyurdu.

Makaleye göre Birleşik Krallık, Vietnam'ın kömür enerjisine olan bağımlılığını sona erdirmesine ve yenilenebilir enerjiye daha hızlı geçmesine yardımcı olmak için 15,5 milyar dolar sağlamayı kabul eden 9 zengin sanayileşmiş ülkeden oluşan bir grubun eş başkanlığını yürütüyor.

Vietnam bu yılın başında 2030 yılına kadar üretebileceği maksimum gücü iki kattan fazla arttırarak 150 gigawatt'a çıkarmayı hedefleyen bir ulusal enerji planı yayınladı. Plan kömürden büyük ölçüde uzaklaşılması mesajını veriyor ve 2030'dan sonra yeni kömürlü termik santral inşa edilmeyeceğini taahhüt ediyor. Rapor ayrıca toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %25'ini oluşturacak olan yerli gaz ve ithal sıvılaştırılmış doğal gaz veya LNG kullanımının genişletilmesi; hidroelektrik, rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir kaynakların 2030 yılına kadar yaklaşık %50'sini oluşturacağını söylüyor.

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