Dünyaca ünlü İsviçreli saat markası özür diledi

BBC'nin haberine göre reklamda modelin pozunun, tarihsel olarak Asyalılara yönelik ırkçı “çekik göz” taklidini andırdığı gerekçesiyle eleştirildiği belirtildi. Çinli kullanıcılar, sosyal medya platformlarında Swatch ürünlerini boykot çağrısında bulundu.

Swatch, yaptığı açıklamada “Bir modelin tasvir edilmesiyle ilgili endişeleri not ettik. Sebep olduğumuz sıkıntı veya yanlış anlamalardan dolayı içtenlikle özür dileriz. Bu konuyu son derece ciddiye alıyoruz ve ilgili tüm materyalleri dünya çapında derhal kaldırdık” ifadelerini kullandı.

Özür açıklaması, bazı kullanıcılar tarafından yeterli bulunmadı. Weibo kullanıcıları, markanın yalnızca kârını düşündüğünü ve boykot çağrılarına rağmen affedilmeyeceğini belirtti.

İŞTE WEIBO PAYLAŞIMLARINDAN BİRİ:

Swatch, gelirinin yaklaşık yüzde 27’sini Çin, Hong Kong ve Makao’dan elde ediyor.

Reuters’a göre, Çin’deki ekonomik yavaşlama nedeniyle satışlarda düşüş gözleniyor. Şirket ayrıca Omega, Longines ve Tissot markalarının üreticisi konumunda bulunuyor.

Çinli tüketiciler, son yıllarda kültürlerine yönelik hakaret veya ulusal çıkarlara tehdit olarak algıladıkları durumlarda boykot kampanyaları düzenliyor. 2021 yılında, Xinjiang’daki insan hakları iddiaları nedeniyle H&M, Nike ve Adidas gibi markalara karşı geniş çaplı boykotlar yaşanmıştı.