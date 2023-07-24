ARA
Bist 100
6794,18
1,59%
Bist 100
Dolar/TL
26,9553
-0,053%
Dolar/TL
Euro/TL
29,8874
-0,3965%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1082
-0,3959%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1703,48
0,14%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan'dan kritik karar

Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan'dan kritik karar

Hindistan, yurt içi fiyat artışını önlemek amacıyla basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı.

24 Temmuz 2023 | 10:14
Son Güncellenme: 24 Temmuz 2023 | 10:56
0
Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan'dan kritik karar

Hindistan Tüketici İşleri ve Gıda Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, basmati olmayan beyaz pirincin yurt dışı satışının derhal durdurulacağı belirtildi.

"Yurt içi pirinç fiyatları artış trendinde. Perakende fiyatları son bir yılda yüzde 11,5 yükseldi." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şiddetli yağışın ülkedeki mahsule zarar verdiği vurgulandı.

Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan'da, basmati olmayan pirinç, toplam pirinç ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.

"Karar küresel gıda fiyatlarını artırabilir" uyarısı 

Uzmanlar ise bu kararın küresel gıda fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulundu.

Basmati olmayan pirinç, genellikle Asya ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor.

Vietnam, "yeterli pirinç tedariki" için çağrıda bulundu

Hindistan'ın pirinç ihracatını azaltma kararı, Vietnam tarafında da yankı buldu.

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hindistan'ın pirinç ihracatını azaltma adımı, küresel pirinç pazarını etkileyecek." ifadesi kullanıldı.

Yetkililer, yeterli yerel pirinç tedariki ve gıda güvencesi sağlanması için ülkenin gıda birliğine çağrıda bulundu.

Vietnam, Hindistan ve Tayland'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü pirinç ihracatçısı konumunda.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1703,48 0,14%
  • ALTIN ONS 1965,65 0,19%
  • BIST 100 6794,18 1,59%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9553 -0,053%
  • EURO/TURK LIRASI 29,8874 -0,3965%
  • EURO/USD 1,1082 -0,3959%
  • INGILIZ STERLINI 1,28322 -0,16222%
  • JAPON YENI 141,281 -0,261%
  • KANADA DOLARI 1,31905 -0,26464%
  • RUS RUBLESI 90,3375 -0,7291%
Günün En Çok Okunanları
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2023 ne kadar?
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel: İlk 6 ayda yaşadığımız çok sıra dışıydı
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel: İlk 6 ayda yaşadığımız çok sıra dışıydı
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
Yeni nesil üretim için yatırım yarışı
Yeni nesil üretim için yatırım yarışı
Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?
Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?
“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”
“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”
Bu bahçeden mavi yemiş almak isteyenler ürünleri kendileri topluyor
GERİ
İLERİ
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2023 ne kadar?
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel: İlk 6 ayda yaşadığımız çok sıra dışıydı
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
Yeni nesil üretim için yatırım yarışı
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel: İlk 6 ayda yaşadığımız çok sıra dışıydı
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
Yeni nesil üretim için yatırım yarışı
Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel: İlk 6 ayda yaşadığımız çok sıra dışıydı
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
Yeni nesil üretim için yatırım yarışı
Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?
“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL