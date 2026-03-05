GKRY’deki İngiliz üssünü vuran drone İran’dan mı geldi? Londra'dan açıklama

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkenin Orta Doğu’daki faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaştı. Söz konusu açıklamada Orta Doğu’daki İngiliz çıkarları ve müttefiklerini korumak için F-35B ve Typhoon jetlerinin bölgede gece boyu uçuşlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran’ın GKRY’deki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssü Akrotiri’ye yönelik dron saldırısına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, “Bakanlığımız, 2 Mart gecesi RAF Akrotiri’yi hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan kalkış yapmadığını teyit etti.” ifadeleri kullanıldı.

Wildcat helikopterleri önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a ulaşacak

Açıklamada İngiltere’nin son 24 saatte bölgedeki kendi üsleriyle müttefik üslerine savunma sistemleri takviye ettiği belirtilerek, dron savar kapasiteye sahip Wildcat helikopterlerinin de gelecek günlerde Kıbrıs’a ulaşacağı hatırlatıldı.

GKRY'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssü, 2 Mart’ta bir İran dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üstteki piste düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya ve büyük bir maddi zarara sebep olmadığını açıklarken, üsse yönelen 2 dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin Ada'da 2 üssü bulunuyor.

Güvenlik alarmı verildi

Rum basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 23.15'ten itibaren (TSİ 00.15) GKRY'deki İngiltere'ye bağlı Akrotiri Üssü'nde güvenlik alarmı nedeniyle sirenler çaldı.

Güvenlik uyarısının bölgedeki sivil yerleşim yerlerinde de verildiği, sivillerden evlerinden çıkmamalarının istendiği kaydedildi.

Rum basını bölgedeki radarlarda görülen bir obje nedeniyle üs bölgesinde alarm verildiğini iddia etti.