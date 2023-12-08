Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!

Bloomberg'in yaptığı listeye göre Abu Dhabili Al Nahyan'lar 305 milyar dolarlık servetleriyle dünyanın en zengin ailesi oldu. Nahyanlar, ikinci sırada yer alan Walmart ailesine 45 milyar dolar fark attı.
Listeye yeni katılan bir başka aile de Al Thani oldu. Katarlı aile listeye 5'inci sıradan giriş yaptı.
En zengin aileler şöyle:
1
1. Al Nahyan 305 milyar dolar
2
2. Walton (Walmart) 259.7 milyar dolar
3
3. Hermes 150.9 milyar dolar
4
4. Mars 141.9 milyar dolar
5
5. Al Thani 133 milyar dolar
6
6. Koch (Koch Industries) 123.3 milyar dolar
7
7. Al Saud 112 milyar dolar
8
8. Ambani 89.9 milyar dolar
9
9. Wertheimer (Chanel) 89.6 milyar dolar
10
10. Thomson (Thomson Reuters) 71.1 milyar dolar
11
11. Cargill 63.3 milyar dolar
12. Johnson 55.7 milyar dolar
13. Boehringer 51.3 milyar dolar
14. Quandt (BMW) 49.4 milyar dolar
15. Albrecht (Aldi) 48.4 milyar dolar
12
16. Pritzker (Hyatt Hotels) 46.5 milyar dolar
17. Hoffmann (Roche) 44.8 milyar dolar
18. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius 43.5 milyar dolar
19. Hartono 42.1 milyar dolar
20. Dassault 39.2 milyar dolar
13
21. COX 36 milyar dolar
22. Mulliez 34.3 milyar dolar
23. Ferrero 33.5 milyar dolar
24. Kwok 32.5 milyar dolar
25. Duncan 32 milyar dolar