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Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!

Bloomberg dünyanın en zengin ailelerini derledi. Abu Dhabili Nahyan Hanedanı ilk kez yıllık zenginler listesine birinci sıradan giriş yaptı. İşte dünyanın en zengin aileleri...

08 Aralık 2023 | 15:00
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Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!

Bloomberg'in yaptığı listeye göre Abu Dhabili Al Nahyan'lar 305 milyar dolarlık servetleriyle dünyanın en zengin ailesi oldu. Nahyanlar, ikinci sırada yer alan Walmart ailesine 45 milyar dolar fark attı.

Listeye yeni katılan bir başka aile de Al Thani oldu. Katarlı aile listeye 5'inci sıradan giriş yaptı.

En zengin aileler şöyle:








 

 

 

 


 

1
1. Al Nahyan 305 milyar dolar

1. Al Nahyan 305 milyar dolar

2
2. Walton (Walmart) 259.7 milyar dolar

2. Walton (Walmart) 259.7 milyar dolar

3
3. Hermes 150.9 milyar dolar

3. Hermes 150.9 milyar dolar

4
4. Mars 141.9 milyar dolar

4. Mars 141.9 milyar dolar

5
5. Al Thani 133 milyar dolar

5. Al Thani 133 milyar dolar

6
6. Koch (Koch Industries) 123.3 milyar dolar

6. Koch (Koch Industries) 123.3 milyar dolar

7
7. Al Saud 112 milyar dolar

7. Al Saud 112 milyar dolar

8
8. Ambani 89.9 milyar dolar

8. Ambani 89.9 milyar dolar

9
9. Wertheimer (Chanel) 89.6 milyar dolar

9. Wertheimer (Chanel) 89.6 milyar dolar

10
10. Thomson (Thomson Reuters) 71.1 milyar dolar

10. Thomson (Thomson Reuters) 71.1 milyar dolar

11
11. Cargill 63.3 milyar dolar

11. Cargill 63.3 milyar dolar

12. Johnson 55.7 milyar dolar 13. Boehringer 51.3 milyar dolar 14. Quandt (BMW) 49.4 milyar dolar 15. Albrecht (Aldi) 48.4 milyar dolar
12
16. Pritzker (Hyatt Hotels) 46.5 milyar dolar

16. Pritzker (Hyatt Hotels) 46.5 milyar dolar

17. Hoffmann (Roche) 44.8 milyar dolar 18. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius 43.5 milyar dolar 19. Hartono 42.1 milyar dolar 20. Dassault 39.2 milyar dolar
13
21. COX 36 milyar dolar

21. COX 36 milyar dolar

22. Mulliez 34.3 milyar dolar 23. Ferrero 33.5 milyar dolar 24. Kwok 32.5 milyar dolar 25. Duncan 32 milyar dolar
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