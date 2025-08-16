Dünyanın en zengin kadını: Alice Walton kimdir?

Forbes verilerine göre Walton’un net serveti 101 milyar dolar seviyesinde.

Alice Walton kimdir?

Alice Walton, Walmart’ın kurucusu Sam Walton’un kızı ve mirasçılarından biri olarak, babasının perakende servetinin önemli bir bölümünü devraldı. Babası, ölümünden önce Walmart hisselerinin mülkiyetini aile ortaklığına aktarmış ve her çocuk yüzde 20 hisseye sahip olmuştu.

Walton’un kardeşleri Rob ve Jim ile yeğeni Lukas da aile servetinden pay aldı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre ailenin toplam serveti yaklaşık 400 milyar dolar seviyesinde.

Walton, kariyerine hisse analisti, portföy yöneticisi ve broker olarak başladıktan sonra Northwest Arkansas Council’ın başkanlığını yürüttü.

Walmart’ın karından ziyade hayır işlerine ve sanata odaklanan Walton’un, Andy Warhol, Norman Rockwell ve Georgia O’Keeffe gibi sanatçıların eserlerini içeren kapsamlı bir özel sanat koleksiyonu bulunuyor. Ayrıca Temmuz 2025’te memleketinde Alice L. Walton Tıp Fakültesi’ni açtı ve ilk beş mezun sınıfın öğrenim ücretlerini üstlendi.

Walmart hisselerinin bu yıl yüzde 40 değer kazanmasıyla Walton’un serveti 28,7 milyar dolar artarken, en yakın rakibi Bettencourt Meyers’in serveti 81,6 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Üçüncü sırada ise 74,2 milyar dolar servetiyle Julia Koch bulunuyor. Milyarderlerin yalnızca yüzde 13’ünü kadınlar oluşturuyor.