Elon Musk açıkladı: ABD’deki çocuklara SpaceX hissesi hediye edecek! 72 milyon kişiyi kapsıyor

SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl ABD’deki her çocuğa şirkete ait kendi hisselerinden birer adet hediye edeceğini duyurdu. Musk, paylaşımında hisse dağıtımının nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntı vermezken, “Bu ilki olacak, devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

CNBC'de yer alan habere göre; Ağustos ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan belgelere göre Musk, SpaceX’te yaklaşık 4,8 milyar adede karşılık gelen %48,4’lük bir hisseyi elinde bulunduruyor. Kazanılması zamana bağlı hisse hakları ve hisse opsiyonları dahil edildiğinde ise bu rakam 6,4 milyar adede ulaşıyor.

18 yaşın altında 72 milyon kişi var

Resmi nüfus sayımı verilerine göre ABD’de 1 Temmuz 2025 itibarıyla 18 yaşın altında 72 milyon çocuk bulunuyor. Şirketin son borsa kapanışındaki 146,03 dolarlık hisse fiyatı dikkate alındığında, taahhüt edilen bağışın toplam değerinin yaklaşık 10,5 milyar doları bulacağı hesaplanıyor.

Musk’ın bu çıkışı, yapay zeka şirketi Anthropic’in yeni bir kamu yararı fonuna hisselerinin %5’ini devretmeyi planladığını açıklamasının hemen ardından geldi. Anthropic’in X üzerinden yaptığı duyuruya yanıt veren Musk, “Hisselerin doğrudan halka verilmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullanarak kendisinin de bu adımı atacağını belirtti.