Elon Musk, Çarşamba günü dünyanın en zengin kişisi unvanını kısa süreliğine Bernard Arnault'a devretti. Musk, Forbes'un Milyarderler Endeksi'ne göre daha sonra ilk sıraya tekrar çıktı.

Ama 7 Aralık itibarıyla arada çok az bir farkın olduğu görülüyor. Yani Musk, uzun süredir elinde tuttuğu dünyanın en zengin kişisi unvanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum elektrikli araç firması Tesla'nın hisselerinin yaklaşık %4 düştüğü bir günde meydana geldi. Musk'ın tahmini servetinin büyük bölümünü oluşturan Tesla'nın hisseleri, durgunluk korkuları ve makroekonomik belirsizli nedeniyle Ocak ayından bu yana yaklaşık %60 düşmüş durumda.

320 MİLYAR DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Musk, geçen yılın Eylül ayından bu yana Forbes listesinde en üst sırada yer alıyordu. Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'tan devralmıştı.



Serveti 4 Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 320,3 milyar dolara ulaştı. Ancak ünlü teknoloji girişimcisinin serveti, Tesla hisselerinin düşmesiyle bu yıl 100 milyar dolardan fazla düştü. Nisan ayında Twitter'ı satın almak için ilk kez teklif verdiğinden bu yana net serveti yaklaşık 70 milyar dolar azaldı.

Musk, Tesla'nın yanı sıra roket şirketi SpaceX ve Neuralink'in de başında.

Bernard Arnault ise aralarında Louis Vuitton ve Sephora'nın da bulunduğu yaklaşık 70 lüks moda ve kozmetik markasına sahip LVMH'yi yönetiyor. Forbest'ta "Babası inşaattan küçük bir servet kazandı; Arnault, 1985'te Christian Dior'u satın almak için bu işten 15 milyon dolar ayırarak işe başladı" deniliyor.

7 Aralık saat 21.00 itibarıyla dünyanın en zengin ilk 10 ismi şöyle: