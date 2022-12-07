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Elon Musk dünyanın 'en zengin insanı' unvanını kısa süreliğine kaybetti

Uzun süredir dünyanın en zengin insanı unvanını hem de açık farkla elinde tutan Elon Musk, liderliği kısa süreliğine de olsa kaybetti. Louis Vuitton'ın ana şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ve ailesi, kısa bir süre dünyanın en zenginleri unvanını aldı

07 Aralık 2022 | 21:18
Son Güncellenme: 16 Aralık 2022 | 00:56
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Elon Musk dünyanın 'en zengin insanı' unvanını kısa süreliğine kaybetti

Elon Musk, Çarşamba günü dünyanın en zengin kişisi unvanını kısa süreliğine Bernard Arnault'a devretti. Musk, Forbes'un Milyarderler Endeksi'ne göre daha sonra ilk sıraya tekrar çıktı.

Ama 7 Aralık itibarıyla arada çok az bir farkın olduğu görülüyor. Yani Musk, uzun süredir elinde tuttuğu dünyanın en zengin kişisi unvanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum elektrikli araç firması Tesla'nın hisselerinin yaklaşık %4 düştüğü bir günde meydana geldi. Musk'ın tahmini servetinin büyük bölümünü oluşturan Tesla'nın hisseleri, durgunluk korkuları ve makroekonomik belirsizli nedeniyle Ocak ayından bu yana yaklaşık %60 düşmüş durumda.

320 MİLYAR DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Musk, geçen yılın Eylül ayından bu yana Forbes listesinde en üst sırada yer alıyordu. Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'tan devralmıştı.

Serveti 4 Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 320,3 milyar dolara ulaştı. Ancak ünlü teknoloji girişimcisinin serveti, Tesla hisselerinin düşmesiyle bu yıl 100 milyar dolardan fazla düştü. Nisan ayında Twitter'ı satın almak için ilk kez teklif verdiğinden bu yana net serveti yaklaşık 70 milyar dolar azaldı.

Musk, Tesla'nın yanı sıra roket şirketi SpaceX ve Neuralink'in de başında.

Bernard Arnault ise aralarında Louis Vuitton ve Sephora'nın da bulunduğu yaklaşık 70 lüks moda ve kozmetik markasına sahip LVMH'yi yönetiyor. Forbest'ta "Babası inşaattan küçük bir servet kazandı; Arnault, 1985'te Christian Dior'u satın almak için bu işten 15 milyon dolar ayırarak işe başladı" deniliyor.

7 Aralık saat 21.00 itibarıyla dünyanın en zengin ilk 10 ismi şöyle:

  1. Elon Musk 184.7 milyar dolar Tesla, SpaceX
     
  2. Bernard Arnault ve Ailesi 184.7 Milyar dolar, LVMH
     
  3. Gautam Adani 134.8 milyar dolar
     
  4. Jeff Bezos 111.2 milyar dolar, Amazon
     
  5. Warren Buffett 106.1 milyar dolar, Berkshire Hathaway
     
  6. Bill Gates 105.3 milyar dolar Microsoft 
     
  7. Larry Ellison 101.6 milyar dolar, Oracle
     
  8. Mukesh Ambani 93.3 milyar dolar
     
  9. Carlos Slim Helu ve Ailesi 82.6 milyar dolar, telecom
     
  10. Larry Page 82.5 milyar dolar, Google
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