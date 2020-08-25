Elon Musk, Tesla şirketindeki elektrikli araçlar için madencilerle pillerine düşük maliyetle çevreye minimum etki ile nikel tedarik edebilecek ‘dev bir sözleşme’ vaat ediyor. Ancak sektörün geçmiş performansının bu sözleşmeyi zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.

Kuzey Kutbu’ndaki dizel sızıntısı ve Papua Yeni Gine’de patlayan atık boru hattı gibi son kazalar, sektörün Musk’ın büyük miktarda metal talebini ‘verimli’ ve ‘çevreye duyarlı’ bir şekilde karşılamak için mücadele edeceğini gösteriyor. Yapılan analize göre Tesla, üretimini Çin ve Almanya’ya kadar uzatırken, Elon Musk en büyük nikel tedarikçisi olan Endonezya’ya bu konuda daha fazla güvenmek zorunda kalabilir. Yine de buradaki madenciler, atıkları açık denize pompalama planları nedeniyle eleştiriliyor. Bu da Musk ve diğer otomobil üreticilerinin, sektörü bu işlemleri temiz şekilde yapmaya zorlarken, kaynak bulma standartları konusunda taviz vermek gerekebileceği anlamına geliyor.

Elektrikli araçlar için gerekli olan piller, önümüzdeki 10 yılda nikele olan talebi artırıyor. Endonezya, tüm nikel rezervlerinin yaklaşık dörtte birini elinde bulunduruyor. Otomobil üreticilerinden gelen talebi karşılamak için şirketler, düşük dereceli nikel cevherini işlemek ve yüksek kaliteli pil kimyasalları üretmek için asit kullanacak projelere yatırım yapıyor. Madenciler, yan ürünleri seyreltmeyi ve bunları denizden dışarı çıkarmayı planlıyor. Bu işlem, derin deniz atıkları bertarafı olarak bilinen bir işlem.