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Bakan Şimşek'ten IMF raporuna ilişkin açıklama: 20 yılı aşkın sürecin sonucu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'nin Türkiye'nin mali şeffaflık alanındaki gelişimini ele aldığı raporu değerlendirdi. Türkiye'nin yaklaşık 40 ülke arasında üst sıralarda bulunduğuna dikkat çeken Şimşek, bu sonucun 20 yılı aşkın süredir sürdürülen kurumsal dönüşümün somut bir yansıması olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek'ten IMF raporuna ilişkin açıklama: 20 yılı aşkın sürecin sonucu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF tarafından yayımlanan Mali Şeffaflık Değerlendirmesi raporunu değerlendirdi. 

Bakan Şimşek, Türkiye'nin 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu'nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyinde olduğunu, bu oranın ise üçte ikiye yükseldiğini kaydetti.

"Kurumsal dönüşümün somut bir sonucu"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şimşek, bu başarının 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucu olduğunun altını çizdi:

"Türkiye’nin mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali riskler ve hesap verebilirlik alanlarındaki uygulamalarının incelendiği Mali Şeffaflık Değerlendirmesi IMF tarafından yayımlandı.

Türkiye, 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu’nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyindeyken bu oran üçte ikiye yükseldi.

Böylece ülkemiz mali şeffaflıkta, Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldı.

Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur. Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

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