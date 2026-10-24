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TeamSec Finance'ten ilk yılında reel sektöre 2,5 milyar TL finansman

TeamSec'in BDDK lisanslı finansman şirketi TeamSec Finance, ilk faaliyet yılında 76 işletmeye 211 işlemde yaklaşık 2,5 milyar TL finansman sağladı. İlk dönemden itibaren kârlılık kaydeden şirket, teknoloji destekli kredi değerlendirme ve veri odaklı risk yönetimiyle takipte alacak oluşturmadan büyüdü.

TeamSec Finance'ten ilk yılında reel sektöre 2,5 milyar TL finansman

Kredi, teknoloji ve sermaye piyasalarını bir araya getiren TeamSec Group’un BDDK lisanslı finansman şirketi TeamSec Finance, ilk faaliyet yılına ilişkin sonuçlarını açıkladı. TeamSec Finance ilk yılında reel sektöre toplam 2.5 milyar TL finansman sağladı. İnşaat ve altyapıdan imalat sanayisine, toptan ticaretten turizm ve lojistiğe kadar 47 farklı faaliyet kolundaki işletmelerin üretim, yatırım ve ticaret ihtiyaçlarını destekledi.

TeamSec Finance’in ikinci faaliyet yılında 120 müşteriye ulaşmayı hedeflediğini belirten TeamSec Finance Yönetim Kurulu Başkanı Esad Erkam Köroğlu, ilk faaliyet yılına ilişkin değerlendirmesinde şunları söylüyor: “TeamSec Finance olarak ilk yılımızda yalnızca finansman hacmimizi büyütmeye değil, bu büyümeyi taşıyacak güçlü bir finansal ve teknolojik yapı kurmaya odaklandık. Önümüzdeki dönemde kurumsal iş birliklerimizi genişletirken fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi, güçlü aktif kalitemizi korumayı ve finansmanı daha fazla işletmeye ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Teknoloji ve saha bilgisi bir arada

TeamSec Finance, kredi başvurusundan değerlendirme ve kullandırıma kadar tüm süreçlerini grup bünyesinde geliştirilen teknoloji altyapısıyla yönetiyor. Finansal veriler, işletmelerin ticari faaliyetleri ve ödeme davranışları birlikte değerlendirilirken, kredi kararları davranışsal skorlama modelleriyle destekleniyor.

Şirketin kredi ekipleri, işletmelerin tesislerini ve operasyonlarını yerinde inceleyerek finansman ihtiyaçlarını belirliyor. Teknoloji destekli analizleri saha bilgisiyle birleştiren bu yaklaşım, düzenli portföy takibi ve erken uyarı mekanizmalarıyla tamamlanıyor. Şirket, aynı altyapıyla farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun finansman ürünlerini haftalar içinde kullanıma sunabiliyor.

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