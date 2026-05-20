"Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır"

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, muhtemel bir savaş durumuna ilişkin bildiri yayımladı.

İran’ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı tüm kapasitesini kullanmadığı belirtilen açıklamada, “Düşman saldırısının tekrarlanmasıyla birlikte, savaş bölgenin ötesine uzanacak ve hayal dahi edemeyeceğiniz yerlerde ezici darbelerimizle sizi toprağa gömecek.” ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları, “İran’ın gücünün sanal mecralarda değil savaş meydanında” görüleceği değerlendirmesinde bulundu.