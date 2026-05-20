Bambu ve straforun tek bir görevi var: Ölmekte olan gölü kurtarmak

Nepal'in Katmandu Vadisi'nde bulunan Nagdaha Gölü, çevredeki kontrolsüz kentleşme, kanalizasyon atıkları ve tarımsal ilaçların sızması nedeniyle ciddi bir çevre felaketiyle karşı karşıyaydı. Göldeki kirlilik hem biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor hem de etraftaki yerleşim yerleri için su kirliliği riski yaratıyordu.

Bu soruna çözüm bulmak amacıyla, Rhode Island Üniversitesi'nden Nepal kökenli hidrolog Soni Pradhanang ve The Small Earth Nepal adlı çevre kuruluşu bir araya gelerek son derece düşük maliyetli ama etkili bir mühendislik harikası geliştirdi: Yüzen Yapay Sulak Alanlar

Nasıl İnşa Edildiler?



Projenin en büyük başarısı, tamamen yerel, ucuz ve atık malzemelerden üretilmiş olması.

Adalar şu adımlarla kuruldu:

İskelet ve Yüzey: Yerel olarak temin edilen bambular ve atık strafor (köpük) bloklar bir araya getirilerek su üzerinde batmadan kalabilen platformlar inşa edildi.

Taban Malzemesi: Platformların tabanına bitki köklerinin tutunabilmesi ve doğal bir süzgeç görevi görmesi için Hindistan cevizi lifleri (coir) serildi ve her şey plastik kelepçelerle sabitlendi.

Bitkilendirme: Bu adaların üzerine su kalitesini iyileştirme yeteneği yüksek olan, bölgeye özgü Canna (Tesbih çiçeği) gibi su bitkileri dikildi.

Tek Bir Görevleri Var: Suyu Temizlemek

Bu adalar göle bırakıldıktan sonra adeta birer "doğal böbrek" gibi çalışmaya başladı:

Köklerin Gücü: Bitkiler büyüdükçe, kökleri strafor ve bambu iskeletin altından doğrudan göl suyuna doğru uzandı.

Kirliliği Besine Dönüştürmek: Su bitkilerinin kökleri; sudaki aşırı alg (yosun) patlamasına yol açan, kanalizasyon ve gübre kaynaklı azot ve fosforu kendi büyümeleri için birer besin olarak emmeye başladı.

Filtreleme ve Oksijen: Köklerin etrafında oluşan yararlı bakteri tabakası (biyofilm), sudaki organik maddeleri parçalayarak ağır metalleri filtreledi ve göldeki oksijen seviyesinin yeniden yükselmesini sağladı.

Neden Önemli?

Wired'ın vurguladığı en önemli nokta, bu projenin milyonlarca dolarlık arıtma tesislerine bütçesi yetmeyen gelişmekte olan ülkeler için mükemmel bir model olmasıdır. Batı'da benzer sistemler yüksek maliyetli endüstriyel plastiklerle yapılırken, Nepal'deki bu ekip bambu ve strafor kullanarak metrekare maliyetini neredeyse yok denecek kadar az bir seviyeye indirdi.

Bugün Nagdaha Gölü'nde yüzen bu yeşil adalar, sadece suyu temizlemekle kalmıyor; kuşlar, kurbağalar ve böcekler için gölün ortasında yeni birer mikro-ekosistem ve yaşam alanı sunuyor.