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Euro Bölgesi ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Euro Bölgesi ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2026 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,5 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentileri aşması dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya, Fransa ve İtalya’da yüzde 0,2, İspanya’da yüzde 0,7 arttı. GSYH'de, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,9, Fransa’da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya’da yüzde 2,7 yükseldi.

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