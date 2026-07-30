"İşsizlik oranı 2005'ten bu yana en düşük seviyede"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından 2026 yılı haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı'nın çalışma hayatını kararlılıkla güçlendirdiklerini belirtti.

İşsizlik oranının haziranda bir önceki aya göre yarım puan, bir önceki yıla göre ise 1 puan azalarak yüzde 7,6 seviyesine gerilediğini bildiren Işıkhan, "Böylelikle işsizlik oranı, hem 2005'ten itibaren en düşük seviyeye geriledi hem de 38 aydır tek haneli rakamlarda seyrini devam ettirdi." ifadesini kullandı.

İstihdam sayısının aynı dönemde 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi, istihdam oranının ise 0,3 puan artarak yüzde 48,9 olduğunu aktaran Işıkhan, iş gücünde de benzer bir olumlu tabloyu yakaladıkları bilgisini verdi.

Bakan Işıkhan, iş gücü sayısının 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bin kişiye, iş gücüne katılma oranının ise 0,1 puan artarak yüzde 52,9'a ulaştığını kaydetti.

"Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı yüzde 12,8'e geriledi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençler için eğitim ve iş gücü bağlantısını artırmak, istihdama erişim imkanlarını kolaylaştırmak için politikaları hayata geçirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Işıkhan, şu açıklamada bulundu:

"Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ projemizin olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Haziran ayında gençlerde işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak yüzde 12,8'e geriledi. Böylelikle 2005'ten itibaren en iyi seviyede gerçekleşti. Kadınlarda da başarılı uygulamalarımızın neticesinde bir önceki aya göre 0,6 puan, bir önceki yıla göre ise 1,7 puan azalarak yüzde 9,8 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012'den itibaren en düşük seviyeye geriledi. Politikalarımızı, yatırımlarımızı, istihdam ve nitelikli iş gücünü artıracak uygulamalarımızı emeği ve insanı merkeze alarak hayata geçirmeye devam edeceğiz."