Euro Bölgesi’nde imalat PMI ocakta yükseldi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin ocak ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü ocakta bir miktar toparlandı. Aralıkta 48,8 puan olan imalat sanayi PMI, ocakta 49,5 puana çıktı. Böylece, Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ocak ayı imalat sanayi PMI'ın 49,4 puan olması yönündeydi. Açıklanan verinin, piyasa beklentisinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.