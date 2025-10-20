ARA
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ağustosta yavaşladı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 gerileyerek sınırlı bir düşüş gösterdi.


Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi ağustosta yavaşladı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

AB'de ise inşaat üretimi ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre sabit kaldı.

En fazla artış İsveç'te

AB ülkeleri arasında ağustosta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 4,2 ile İsveç'te, yüzde 2,2 ile Çekya'da, yüzde 1,4 ile Bulgaristan'da belirlendi.

En fazla düşüş ise yüzde 26,2 ile Romanya'da, yüzde 11,4 ile Macaristan'da ve yüzde 4 ile Polonya'da ölçüldü.​​​​​​​

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovenya'da yüzde 25,2, Çekya'da yüzde 17 ve Slovakya'da yüzde 13,8 artarken, Macaristan'da yüzde 13,6, Hollanda'da yüzde 6,2 ve Polonya'da yüzde 4,9 geriledi.

