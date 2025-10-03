ARA
Euro Bölgesi'nde konut fiyatları yıllık bazda arttı

Euro Bölgesi'nde konut fiyatları, 2025 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artış gösterdi.


Avrupa İstatistik Ofisi, AB ülkelerinde yılın ikinci çeyreğine ilişkin konut fiyat verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 yükseldi.

Konut fiyatları Avro Bölgesi'nde ise aynı dönemler itibarıyla yüzde 1,7 ve yüzde 5,1 arttı.

Ülkeler özelinde bakıldığında konut fiyatları, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla Portekiz'de yüzde 4,7, Lüksemburg'da 4,5, Hırvatistan'da 4,4 arttı, Fransa'da yüzde 0,2, Belçika'da yüzde 0,1 geriledi.

