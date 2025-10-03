Emlak Konut'tan Damla Kent için yeni açıklama var

Emlak Konut'tan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası ihracı kapsamında yer alan, Şirketimizce gerçekleştirilen "İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi B Etabı 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Bu ihale, toplam 86.503,40 m² inşaat alanını kapsamakta olup, proje kapsamında 385 adet konut ve 9 adet ticari ünite olmak üzere toplam 394 bağımsız bölüm inşa edilecektir.

İhalenin değerlendirme ve inceleme sürecinin tamamlanması ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin detaylar, ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.

Şirket dün de "Damla Kent Projesi B Etabı 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" ihalesinin gerçekleştirildiğini duyurmuştu.