ARA
DOLAR
41,68
0,19%
DOLAR
EURO
48,97
0,45%
EURO
GRAM ALTIN
5197,96
0,76%
GRAM ALTIN
BIST 100
10852,99
-2,07%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Emlak Konut'tan Damla Kent için yeni açıklama var

Emlak Konut'tan Damla Kent için yeni açıklama var

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün Damla Kent Projesi B Etabı 2. Kısım ihalesine ilişkin KAP'a bildirimde bulundu.


Emlak Konut'tan Damla Kent için yeni açıklama var

Emlak Konut'tan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası ihracı kapsamında yer alan, Şirketimizce gerçekleştirilen "İstanbul Başakşehir Damla Kent Projesi B Etabı 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Bu ihale, toplam 86.503,40 m² inşaat alanını kapsamakta olup, proje kapsamında 385 adet konut ve 9 adet ticari ünite olmak üzere toplam 394 bağımsız bölüm inşa edilecektir.

İhalenin değerlendirme ve inceleme sürecinin tamamlanması ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin detaylar, ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.

Şirket dün de "Damla Kent Projesi B Etabı 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" ihalesinin gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

 

İlgili Haberler
Damla Kent: Gayrimenkul sertifikası hayal kırıklığı mı fırsat mı? 6 görüş
Damla Kent: Gayrimenkul sertifikası hayal kırıklığı mı fırsat mı? 6 görüş
Emlak Konut'tan Damla Kent açıklaması var
Emlak Konut'tan Damla Kent açıklaması var
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL