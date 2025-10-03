İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2025-2026 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" için 2025-2026 dönemi başvurularını geçtiğimiz hafta başlattı. Bu yıl 100 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen destek miktarı 20.000 TL olarak belirlendi.
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Geçtiğimiz hafta başlayan başvuru süreci için son gün resmen duyuruldu:
Son Başvuru Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma
Öğrencilerin bu büyük destekten faydalanabilmesi için başvurularını belirtilen tarihe kadar İBB'nin resmî internet sitesi üzerinden online olarak eksiksiz tamamlamaları gerekiyor.
Başvuru yapmayı düşünen öğrencilerin, son gün yoğunluğunu yaşamamak adına işlemlerini bir an önce tamamlamaları tavsiye ediliyor.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Resmî sonuç açıklama tarihi henüz İBB tarafından netleştirilmese de, geçtiğimiz yılların takvimi incelendiğinde bazı güçlü tahminler ortaya çıkıyor:
Geçen Yılki Takvim: Geçtiğimiz yıl başvurular 1 Kasım'da tamamlanmış, sonuç listesi ise yaklaşık iki ay sonra 31 Aralık'ta ilan edilmişti.
Bu Yılki Beklenti: Bu yıl başvurular 17 Ekim'de sona ereceği için, İBB'nin benzer bir değerlendirme süresi izlemesi durumunda, sonuçların en geç Aralık ayı son günlerinde açıklanması bekleniyor.
İBB Genç Üniversiteli Desteği Başvuru Şartları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 100 bin üniversite öğrencisine sağlanan 20.000 TL'lik "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvurularında adayların taşıması gereken temel şartlar belirlendi.
İBB'nin burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin sağlaması gereken kriterler şunlardır:
Vatandaşlık: T.C. vatandaşı olmak.
İkamet Şartı: Öğrencinin kendisinin veya ailesinin (anne ve baba vefat durumunda yakınının) İstanbul'da ikamet etmesi zorunludur.
Öğrenim Durumu: Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.
Öğrenim Süresi: Eğitime normal öğrenim süresinin içinde devam ediyor olmak.
Yaş ve Başarı Kriterleri
Destekten yararlanmada öğrencilerin yaşları ve akademik başarıları için bazı sınırlamalar bulunmaktadır:
|Öğrenim Düzeyi
|Üst Yaş Sınırı
|Akademik Başarı Şartı (Ara/Son Sınıf)
|Ön Lisans / Lisans
|30
|Yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4 üzerinden 2,00 olması.
|Yüksek Lisans / Doktora
|40
Üniversite Türü ve Maddi Durum
Okul Türü: Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak.
Maddi Durum: Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
Bu şartları sağlayan öğrencilerin, 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.