İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2025-2026 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmî sonuç açıklama tarihi henüz İBB tarafından netleştirilmese de, geçtiğimiz yılların takvimi incelendiğinde bazı güçlü tahminler ortaya çıkıyor:

Geçen Yılki Takvim: Geçtiğimiz yıl başvurular 1 Kasım'da tamamlanmış, sonuç listesi ise yaklaşık iki ay sonra 31 Aralık'ta ilan edilmişti.

Bu Yılki Beklenti: Bu yıl başvurular 17 Ekim'de sona ereceği için, İBB'nin benzer bir değerlendirme süresi izlemesi durumunda, sonuçların en geç Aralık ayı son günlerinde açıklanması bekleniyor.