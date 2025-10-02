ARA
Togg, T10X ve 10F için ekim kampanyasını duyurdu

Togg'dan yapılan açıklamaya göre marka Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan modelleri T10X ve T10F için yıl sonu kampanyasını ekim ayı itibarıyla başlattı.


Son Güncellenme:
Togg, T10X ve 10F için ekim kampanyasını duyurdu

Togg, T10X ve T10F için kampanyasını duyurdu. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları:
 

KAMPANYA DETAYLARI

KAMPANYA DETAYLARI

Açıklamaya göre stoklarla sınırlı kampanya kapsamında bireysel kullanıcılara T10X ve T10F V2 için 700 bin TL’ye %0 faizli 12 ay seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL’ye varan kredi seçenekleri sunuluyor.

İLK SEÇENEK

İLK SEÇENEK

Açıklamaya göre Togg, T10X ve T10F V2 için 700 bin TL’ye %0 faizli 12 ay vadeli 58 bin 334 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuyor.

İKİNCİ SEÇENEK

İKİNCİ SEÇENEK

Bu seçeneğin yanı sıra bireysel kullanıcılar T10X ve T10F V2’ye 1 milyon TL krediye %2,68 faizli 48 ay vadeli aylık 43 bin 185 TL geri ödemeyle de sahip olabiliyor.

ÜÇÜNCÜ SEÇENEK

ÜÇÜNCÜ SEÇENEK

Daha fazla kredi ihtiyacı olan bireysel kullanıcılara ise 1 milyon 750 bin TL krediye %2,73 faizli 48 ay vadeli 76 bin 440 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor. 

KİRALAR GİBİ ALMA

KİRALAR GİBİ ALMA

Açıklamaya göre Togg, kurumsal kullanıcılar için T10X ve T10F V2’ye kiralar gibi sahip olma seçeneğini sunuyor. Bu kapsamda kurumsal kullanıcılar, 1 milyon 750 bin TL krediye %2,80 faizli 48 ay vadeli 68 bin 497 TL aylık geri ödemeli kredi kullanabiliyor.
