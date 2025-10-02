Togg, T10X ve 10F için ekim kampanyasını duyurdu

Togg, T10X ve T10F için kampanyasını duyurdu. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları:
Açıklamaya göre stoklarla sınırlı kampanya kapsamında bireysel kullanıcılara T10X ve T10F V2 için 700 bin TL’ye %0 faizli 12 ay seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL’ye varan kredi seçenekleri sunuluyor.
Açıklamaya göre Togg, T10X ve T10F V2 için 700 bin TL’ye %0 faizli 12 ay vadeli 58 bin 334 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuyor.
Bu seçeneğin yanı sıra bireysel kullanıcılar T10X ve T10F V2’ye 1 milyon TL krediye %2,68 faizli 48 ay vadeli aylık 43 bin 185 TL geri ödemeyle de sahip olabiliyor.
Daha fazla kredi ihtiyacı olan bireysel kullanıcılara ise 1 milyon 750 bin TL krediye %2,73 faizli 48 ay vadeli 76 bin 440 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor.