Togg, T10X ve 10F için ekim kampanyasını duyurdu

Açıklamaya göre Togg, kurumsal kullanıcılar için T10X ve T10F V2’ye kiralar gibi sahip olma seçeneğini sunuyor. Bu kapsamda kurumsal kullanıcılar, 1 milyon 750 bin TL krediye %2,80 faizli 48 ay vadeli 68 bin 497 TL aylık geri ödemeli kredi kullanabiliyor.