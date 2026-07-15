Fed'in Bej Kitap raporu yayımlandı: Fiyatlar yükseliyor, akaryakıt maliyetleri belirsizlik yaratıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonominin nabzını tutan Bej Kitap raporunu yayımladı. Rapora göre ABD genelinde fiyatlar artmayı sürdürürken, artış hızı önceki raporlama dönemine göre ivme kazanmadı. Buna rağmen enerji, ulaşım ve ham madde maliyetleri enflasyon görünümündeki temel riskler arasında yer almaya devam ediyor.

Fiyat artışları devam ediyor

Mayıs sonundan haziran sonuna kadar olan dönemi kapsayan raporda, 12 Fed bölgesinin 9'unda fiyatların ılımlı, 2'sinde güçlü ve 1'inde sınırlı düzeyde arttığı belirtildi.

Fed, tüm bölgelerde fiyat artış hızının ya önceki döneme benzer seviyede kaldığını ya da yavaşladığını bildirirken, enflasyon baskısının tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekti.

Hizmet, inşaat ve imalat sektörlerinde enerji, ulaşım ve ham madde kaynaklı girdi maliyetleri yükselmeye devam etti. Bazı şirketler maliyet artışlarını Orta Doğu'daki çatışmalara bağlarken, bazıları gümrük tarifelerinin fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Tüketici fiyatları yükselişini sürdürürken, bazı bölgelerde tüketicilerin fiyat değişimlerine karşı daha hassas davranmaya başladığı ifade edildi. Ayrıca bazı şirketlerin artan girdi maliyetlerini satış fiyatlarına aynı oranda yansıtamaması nedeniyle kâr marjlarının daraldığı kaydedildi.

Akaryakıt fiyatları belirsizlik yaratıyor

Raporda, önümüzdeki aylara ilişkin enflasyon beklentilerinin bölgelere göre farklılık gösterdiği aktarıldı. Bazı bölgelerde fiyat artışlarının mevcut hızını koruması beklenirken, bazı bölgelerde akaryakıt fiyatlarındaki olası gerilemenin enflasyonu yavaşlatabileceği öngörüldü. Bununla birlikte, yakıt maliyetlerinin geleceğine ilişkin belirsizliğin yüksek olduğu vurgulandı.

ABD ekonomisi büyümeyi sürdürdü

Fed'in değerlendirmesine göre ekonomik faaliyet, incelenen dönemde 12 bölgenin 11'inde hafif veya ılımlı büyüme gösterirken, bir bölgede ekonomik aktivite değişmedi. Genel büyüme hızının ise önceki raporlama dönemine yakın seyrettiği belirtildi.

Tüketiciler daha ucuz ürünlere yöneliyor

Tüketici harcamaları sınırlı artış gösterirken, özellikle yüksek akaryakıt fiyatlarının diğer mal ve hizmetlere yönelik harcamaları baskıladığı ifade edildi. Bazı bölgelerde isteğe bağlı tüketim harcamalarının gerilediği, tüketicilerin ise daha uygun fiyatlı ürünlere yöneldiği gözlendi.

Otomobil satışlarında önemli bir değişim olmadı

Turizm faaliyetleri artış gösterdi ve bazı bölgeler Dünya Kupası ziyaretçilerinden destek aldı. Otomobil satışlarında önemli bir değişim olmazken, tüketicilerin araçlarını daha uzun süre kullanması nedeniyle bakım ve onarım harcamaları yükseldi.

İmalat ve istihdamda ılımlı tablo

İmalat üretimi çoğu bölgede hafif veya ılımlı artış kaydetti. Veri merkezleri, makine ve savunma sanayisinden gelen siparişler üretimi desteklerken, bazı bölgelerde tedarik zinciri sorunlarının daha sık yaşandığı bildirildi.

İstihdam genel olarak yükselmeye devam etti. Beş bölgede istihdam artışı hafif, ılımlı veya güçlü olarak değerlendirilirken, yedi bölgede istihdamın büyük ölçüde sabit kaldığı ya da çok sınırlı değişim gösterdiği belirtildi. Ücret artışlarının ise çoğu bölgede sınırlı veya ılımlı seviyede seyrettiği ifade edildi.