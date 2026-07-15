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  • Avrupa'da kuraklık alarmı: Fransa'da su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa'da kuraklık alarmı: Fransa'da su kullanımına kısıtlama getirildi

Fransa'da etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde su kullanımına yönelik kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, 99 ilin tamamında çeşitli seviyelerde su kullanımının sınırlandırıldığını, 43 ilin ise "kriz" seviyesinde bulunduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrupa'da kuraklık alarmı: Fransa'da su kullanımına kısıtlama getirildi

Fransa, son yılların en ciddi kuraklık dönemlerinden biriyle mücadele ediyor. Artan su sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde su kullanımına yönelik kapsamlı kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, 99 ilin tamamında farklı seviyelerde su kullanımının sınırlandırıldığını, 43 ilin ise en yüksek alarm seviyesi olan "kriz" kategorisine alındığını duyurdu.

Kısıtlamalar Fransa ana karasının tamamını kapsıyor

Ulusal basındaki haberlere göre, Barbut, bakanlığın kriz birimi toplantısında ülkedeki kuraklık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barbut, Fransa'nın olağanüstü ve son derece endişe verici bir kuraklık döneminden geçtiğini kaydederek, ülkede erken bir dönemde su kısıtlamaları görüldüğünü kaydetti.

Şu anda ülkedeki 99 ilde kısmen veya tamamen su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını belirten Barbut, bu durumun Fransa ana karasının tamamını kapsadığını söyledi.

43 il ‘kriz’ seviyesinde 

Barbut, bu illerden 43'ünün su konusunda "kriz" seviyesinde bulunduğunu, dolayısıyla buralarda ikamet eden vatandaşların suyu yalnızca öncelikli konularda kullanabildiğini vurguladı.

İlkbaharda yağışların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen ülkede kuraklık yaşanmasını son derece endişe verici olarak nitelendiren Barbut, iklim değişikliğinin su döngüsünde ciddi düzensizliklere yol açtığını savundu.

Barbut, su kısıtlamalarına ilişkin ülke genelinde 206 valilik kararı alındığını aktardı.

Etiketler
kuraklık su kısıtlaması su kullanımı avrupa
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