Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı: Çocuklar için riskli oyuncak piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir oyuncak hakkında önemli bir karar aldı. Yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında laboratuvar analizlerinden geçen oyuncakta, yasal sınırların üzerinde fitalat bulunduğu ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, toplatılmasına karar verildi.

Laboratuvar analizleri tehlikeyi ortaya çıkardı

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukların sağlığı ve güvenliğinin Bakanlığın en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Kaplan, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu oyuncakta mevzuatın izin verdiği sınırların üzerinde fitalat bulunduğunu ve ürünün küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğunun belirlendiğini ifade etti.

Piyasaya arzı yasaklandı, toplatma kararı verildi

Yapılan incelemelerin ardından söz konusu oyuncağın piyasaya arzı yasaklanırken, piyasadan toplatılması yönünde karar alındı. Bakanlık, güvensiz olduğu belirlenen ürünün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi.

Fitalat çocuk sağlığı açısından risk oluşturuyor

Açıklamada, özellikle bebekler ve küçük yaştaki çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilen fitalatların, oyuncaklarda kullanımı sıkı şekilde sınırlandırılan kimyasallar arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Üründe hem yüksek oranda fitalat bulunması hem de parçalanarak boğulma riski oluşturması nedeniyle toplatma kararının alındığı belirtildi.

"Çocukların sağlığı kırmızı çizgimiz"

Bekir Kaplan, Ticaret Bakanlığının çocukların sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin bilimsel analizler doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaplan ayrıca, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin tüm kararların şeffaflık ilkesi kapsamında GÜBİS üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini belirterek, çocukların güvenliği ve güvenli ürün arzı için denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.