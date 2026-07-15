Petrol piyasasında tehlike çanları çalıyor: IMF stoklar için uyardı

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel petrol piyasasına ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kurum, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı büyük arz kesintisine rağmen petrol fiyatlarının kontrol altında kalmasını sağlayan unsurların büyük bölümünün artık zayıfladığını belirterek, olası yeni arz şoklarına karşı piyasanın eskisi kadar dirençli olmayabileceğine işaret etti.

IMF: Petrol piyasasının hareket alanı daralıyor

IMF ekonomistleri Jean-Marc Natal ve Azim Sadikov tarafından hazırlanan "Petrol piyasası savaş şokunu absorbe etti ancak tamponlar azalıyor" başlıklı değerlendirmede, küresel petrol piyasasının son yılların en büyük arz kesintilerinden biriyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Raporda, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından petrol fiyatlarının ilk etapta yükseldiği, ancak daha sonra varil başına 90-100 dolar bandında dengelendiği ifade edildi.

"Petrol fiyatlarını üç önemli adım frenledi"

IMF'ye göre küresel petrol talebindeki yavaşlama, üretimin artırılması, stratejik ve ticari stokların devreye alınması gibi faktörlerin petrol fiyatlarının daha sert yükselmesini önleyen temel faktörler olduğuna dikkat çekti. Ancak raporda, bu üç unsurun sağladığı tampon etkisinin büyük ölçüde kullanıldığı ve piyasanın yeni şoklara karşı daha kırılgan hale geldiği vurgulandı.

Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor

Raporda, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin küresel petrol piyasası açısından en büyük risklerden biri olmaya devam ettiği belirtildi.

Deniz taşımacılığının, sigorta hizmetlerinin ve piyasa güveninin ne kadar sürede normale döneceğinin belirsizliğini koruduğu ifade edilirken, boğazın tamamen yeniden açılmasının ardından petrol akışının normal seviyelere dönmesinin 2 ila 3 ay sürebileceği öngörüldü.

Kalıcı üretim kaybı riski öne çıkıyor

IMF, uzun süre üretime ara verilen bazı sahalarda finansman yetersizliği nedeniyle kuyuların yeniden faaliyete geçirilmesinin zorlaşabileceğine dikkat çekti.

Bu durumun özellikle bazı üretici ülkelerde kalıcı üretim kayıplarına neden olabileceği belirtilirken, küresel enerji arzının yeniden dengelenmesi için üretimin hızla toparlanmasının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

IMF yeni arz şoklarına karşı uyardı

IMF değerlendirmesinde, enerji piyasalarının son krizi stoklar ve yedek üretim kapasitesi sayesinde büyük ölçüde absorbe ettiği ancak bu manevra alanının giderek daraldığı ifade edildi.

Raporda, stokların yeniden oluşturulamaması ve jeopolitik gerilimlerin devam etmesi halinde küresel petrol piyasasının gelecekte yaşanabilecek yeni arz şoklarına karşı çok daha hassas hale gelebileceği uyarısında bulunuldu.