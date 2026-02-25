ARA
  Fitch Ratings açıkladı: Gelişmekte olan piyasalarda bankaların kredi büyümesinde Türkiye zirvede

Fitch Ratings açıkladı: Gelişmekte olan piyasalarda bankaların kredi büyümesinde Türkiye zirvede

Fitch Ratings, 2025’in ilk yarısında gelişmekte olan piyasalarda banka kredilerindeki büyümeye Türkiye’deki bankalar başta olmak üzere gelişmekte olan Avrupa’daki bankaların öncülük ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Fitch Ratings açıkladı: Gelişmekte olan piyasalarda bankaların kredi büyümesinde Türkiye zirvede

Fitch Ratings'in Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) En Büyük Bankalar Monitörü 2025'in ilk yarı finansal sonuçlarıyla güncellendi. Rapora göre, 2025'in ilk yarısında bu kapsamdaki tüm bankaların ortalama kredi büyümesi yıllık bazda yüzde 12 yükseldi.

Bu büyümede, başta Türkiye'deki bankalar olmak üzere gelişmekte olan Avrupa ülkeleri yüzde 31 artışla başı çekti.

Veri seti, sermaye piyasalarında büyük borç ihraççıları olan ve toplam varlıkları 48 trilyon doları aşan 142 büyük EM bankasını kapsıyor. İzleme örneklemi, JP Morgan Chase & Co'nun Kurumsal Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil Endeksi'nde (CEMBI) yer alan bankalarla büyük ölçüde örtüşüyor.

Gelişmekte olan piyasa bankalarının net faiz marjları istikrarlı seyretti

Latin Amerika bankalarının brüt kredileri birkaç Brezilya bankasının öncülüğünde ortalama yüzde 8 büyürken, mevduat tabanı yüzde 2 daraldı.

Gelişmekte olan piyasa bankalarının net faiz marjları, 2025'in ilk yarısında genel olarak yüzde 4,2 seviyesinde istikrarlı seyretti. Ortalama net faiz marjları çoğu bölgede hafifçe geriledi, ancak Afrika bankalarında bu oran yüzde 6,2'ye yükseldi.

Gelişmekte olan piyasa bankaları, 2025'in ilk yarısı sonu itibarıyla ortalama kredi/mevduat oranı yüzde 103 ile çoğunlukla mevduatla finanse olmaya devam etti.

Latin Amerika bankaları, 2024 yıl sonu itibarıyla yüzde 117'den yüzde 127'ye yükselen en yüksek ortalama kredi/mevduat oranına sahipken, Afrika bankaları yüzde 66 ile en düşük ortalama orana sahip olmuştu.

