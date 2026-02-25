Rekabet Kurumu açıkladı: 19 özel okul hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu, özel okulların kayıt ücretleri ile yemek, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti ve benzeri yan hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik şikayetler üzerine ön araştırma yapıldığını, incelemeler sonucunda ise 19 özel okul hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Hangi okullar hakkında soruşturma başlatıldı?

Soruşturma başlatılan okullar ise şöyle sıralandı:

1- Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ,

2- Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ,

3- Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

4- Bahçeşehir Okulları AŞ,

5- Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.,

6- Bil Eğitim Kurumları AŞ,

7- Bilnet Eğitim Kurumları AŞ,

8- Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ,

9- Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.,

10- Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,

11- İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ,

12- İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.,

13- Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

14- Okyanus Eğitim Kurumları AŞ,

15- Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

16- TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi,

17- Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

18- Uğur Okulları AŞ,

19- Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları A.Ş.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, özel okullardan alınan hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik çok sayıda şikayet alındığı kaydedildi. Ayrıca, yapılan şikayetlerde bazı hizmetlerin belirli yerlerden temin edilmesinin zorunlu tutulmasına ilişkin hususlara değinildiği de ifade edilerek, şu açıklamalarda bulunuldu:

"Son yıllarda özel okul işletmeciliği alanında faaliyet gösteren özel okulların sunduğu eğitim, yemek, kitap/kırtasiye, okul kıyafeti hizmetlerine ve diğer hizmetlere ilişkin fiyat düzeylerinde yaşanan artışlar hakkında pek çok şikayet Rekabet Kurumuna intikal etmiştir. Bu şikayetler özellikle eğitim ücretlerinin belirlenmesi ile kıyafet, yemek, kırtasiye temini gibi yan ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılması ve buna bağlı olarak velilere anılan türdeki hizmetlerin belli yerlerden temini zorunluluğunun getirilmesi hususlarında yoğunlaşmıştır.

Kurum kayıtlarına intikal eden şikâyet başvuruları doğrultusunda Rekabet Kurulunca önaraştırma yapılmasına karar verilmiş olup ilgili önaraştırma kapsamında; okul kayıt fiyatlarında yüksek oranlı artışlar gerçekleştirildiği, yemek, kitap/kırtasiye, okul kıyafeti ve benzeri yan hizmet kalemlerinde aşırı fiyat uygulandığı; bazı yan hizmetlerin sunumunun eğitim hizmetine fiilen bağlandığı ve bu hizmetlerin belirli satış kanalları üzerinden teminine yönelik yönlendirmeler yapıldığı yönündeki iddialar incelenmiştir."