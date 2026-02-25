İzmir’in yağmurları sarnıcı doldurdu: 546 tonluk su tasarrufu sağlandı

Yaşar Üniversitesi’nin doğa dostu altyapı yatırımları kapsamında inşa edilen sistem, hem su tasarrufu sağlıyor hem de iklim kriziyle mücadelede somut bir çözüm modeli sunuyor. Toplam 81,75 metrekare taban alanına ve 5,15 metre yüksekliğe sahip sarnıç, 420 ton su depolama kapasitesiyle tasarlandı. Eğitim döneminin başlangıcından bu yana depolanan yağmur suları ve eş zamanlı olarak gri su kullanımına verilen 126 tonluk katkı birlikte değerlendirildiğinde, sistem 4 Şubat 2026 itibarıyla tam doluluğa ulaştı. Yoğun yağışların etkili olduğu 4 Şubat - 12 Şubat 2026 tarihleri arasında ise sarnıca 58,8 ton ilave su girişi gerçekleşti. Böylece 27 Eylül 2025’ten bu yana kampüste toplam 546 tonluk yağmur suyu hasadı yapıldı.