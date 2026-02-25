İzmir’in yağmurları sarnıcı doldurdu: 546 tonluk su tasarrufu sağlandı

Sürdürülebilir ve çevreci kampüs hedefiyle hayata geçirilen Yaşar Üniversitesi’nin yeni eğitim binasında kurulan yağmur suyu hasat sistemi, önemli bir eşiği geride bıraktı. Eğitim döneminin başladığı 27 Eylül 2025 tarihinde tamamen boş (yüzde 0) durumda olan yağmur suyu toplama sarnıcı, yağışlarla birlikte amacına ulaşarak 4 Şubat 2026 tarihinde yüzde 100 doluluk oranına erişti.
1 420 ton su depolama kapasitesi
Yaşar Üniversitesi’nin doğa dostu altyapı yatırımları kapsamında inşa edilen sistem, hem su tasarrufu sağlıyor hem de iklim kriziyle mücadelede somut bir çözüm modeli sunuyor. Toplam 81,75 metrekare taban alanına ve 5,15 metre yüksekliğe sahip sarnıç, 420 ton su depolama kapasitesiyle tasarlandı. Eğitim döneminin başlangıcından bu yana depolanan yağmur suları ve eş zamanlı olarak gri su kullanımına verilen 126 tonluk katkı birlikte değerlendirildiğinde, sistem 4 Şubat 2026 itibarıyla tam doluluğa ulaştı. Yoğun yağışların etkili olduğu 4 Şubat - 12 Şubat 2026 tarihleri arasında ise sarnıca 58,8 ton ilave su girişi gerçekleşti. Böylece 27 Eylül 2025’ten bu yana kampüste toplam 546 tonluk yağmur suyu hasadı yapıldı.
2 Yaz aylarında 45 günlük sulama kapasitesi
Tam kapasiteye ulaşan 420 tonluk depolama hacmi, yaz döneminde de önemli bir tasarruf sağlayacak. Yapılan hesaplamalara göre depolanan yağmur suyu ile kampüs içerisindeki 2 bin 300 metrekarelik yeşil alan, metrekare başına ortalama 4 litre/gün su tüketimi esas alındığında, 45 gün boyunca ek şebeke suyu kullanılmadan sulanabilecek. Bu tablo, sistemin yalnızca yağışlı dönemlerde değil, yılın kurak aylarında da sürdürülebilir su yönetimine katkı sunduğunu ortaya koyuyor.
3 Akıllı sistemlerle her damla takip ediliyor
Sürdürülebilir bir ekosistem olarak tasarlanan M Blok eğitim binasında, çatıya düşen her damla yağmur sifonik sistem aracılığıyla toplanarak sarnıca iletiliyor. Arıtma sürecinden geçirilen sular; peyzaj sulamasında, ortak kullanım alanlarında ve teknik su ihtiyaçlarında yeniden değerlendiriliyor. Üst SCADA (Merkezi Denetleme ve Veri Toplama) sistemi sayesinde su tüketimi anlık olarak izlenirken, akıllı sayaçlar olası sızıntıları uzaktan tespit ederek hızlı müdahale imkânı sağlıyor. Böylece hem su kaybı önleniyor hem de işletme verimliliği artırılıyor.