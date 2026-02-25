ARA
  Avrupa'nın lideri: Türkiye'den hava seyrüseferinde rekor hizmet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ocakta 1 milyon 671 bin 405 ile Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) sistemi içerisinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek hizmet birim sayısına ulaştığını bildirdi.

Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu EUROCONTROL verilerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Türkiye'nin hava seyrüsefer hizmetlerinde tarihi bir rekora imza attığına işaret eden Uraloğlu, "Türkiye, ocakta 1 milyon 671 bin 405 ile EUROCONTROL sistemi içerisinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek hizmet birim sayısına ulaştı. Ülkemiz, EUROCONTROL üyesi 42 ülke arasında liderliğini sağlamlaştırdı. Son üç aydır Avrupa'nın en fazla hizmet üreten ülkesi olarak başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerini geride bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, hizmet birim sayısının, hava aracının ağırlığı ve katettiği mesafeye göre hesaplanan, hava sahası kapasitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu aktararak, EUROCONTROL İstatistik ve Tahmin Birimi tarafından yayımlanan güncel raporda, Türkiye'nin hava trafiği büyüme ivmesi ve altyapı kapasitesiyle liderliğini uzun yıllar sürdüreceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Ocak ayında elde edilen 1,6 milyonu aşan hizmet birimi seviyesinin, Türkiye'nin küresel havacılık ağındaki kilit rolünü açıkça ortaya koyduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Uçuş emniyetini esas alan anlayışla hayata geçirdiğimiz ileri teknoloji ve vizyoner altyapı yatırımları sayesinde sistem kapasitesini en üst seviyeye çıkardık. Bu kapsamda uygulanan yenilikçi hava trafik yönetimi stratejisi, Türkiye'yi havacılıkta bölgesel transit merkezi konumunun ötesine taşıyarak Avrupa'nın tartışmasız liderlerinden biri haline getirdi. Elde ettiğimiz bu başarıyla, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz ile Türk hava sahasında sunduğumuz hizmetin kalitesi uluslararası ölçekte bir kez daha tescillendi."

