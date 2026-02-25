Doğal gazda tüketici odaklı yeni dönem: Taksit sayısı artıyor, ödemelerde esneklik geliyor

21 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile tüketici hakları güçlendirilirken ödeme süreçlerinde geniş kapsamlı esneklik sağlandı. Özellikle dar gelirli vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi amaçlayan düzenleme kapsamında, abonelikten faturalandırmaya kadar uzanan bilgilendirme mekanizmaları dijital altyapıya taşındı.

Sisteme yeni dahil olacak aboneler için bağlantı bedeli ödemelerinde esnekliğe gidildi. Daha önce sınırlı olan taksit imkanı, kredi kartıyla yapılan ödemelerde 6 aya çıkarıldı. Ayrıca şirketlerden kaynaklanan okuma gecikmeleri nedeniyle oluşan yüksek tutarlı faturaların, vatandaşı zorlamaması için en az 4 taksite bölünerek ödenmesi zorunlu hale getirildi.

"Genel memnuniyet oranı yüzde 95 seviyesinde"

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, AA muhabirine, yeni kuralların hizmet kalitesini daha üst noktalara taşıyacağını ve sektörün dijitalleşme sürecine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Arslan, halihazırda yüksek olan tüketici memnuniyetinin yeni düzenlemelerle daha da artırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Yeni düzenlemede bağlantı bedelinde taksitlendirme, yaşlı aylığı ve sosyal yardım alanların yeni aboneliklerinde güvence bedeli alınmaması gibi bazı uygulamalarla vatandaşların ödeme güçlüğü çekerek sistemden kopmasının engellenmesi amaçlanıyor. Dağıtım şirketlerimiz vatandaşlarımızın doğal gaz konforuna kavuşması için gerekli kolaylıkları göstermektedir." dedi.

Abone bağlantı bedelindeki taksit imkanının 3 aydan 6 aya çıkarıldığını kaydeden Arslan, "Güvence bedelinde ise ilgili kanunlar uyarınca 65 yaş üstü düzenli sosyal destek alan tüketici gruplarına muafiyet getirildi. Böylelikle, sosyal yardım alan vatandaşların doğal gaz aboneliği süreçlerindeki ek taksit ve muafiyetlerle hem hane halkı ekonomisine katkı hem de doğal gaz dağıtım hizmetine erişiminde kolaylık sağlandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde doğal gaz abone sayısının bugün itibarıyla yaklaşık 23 milyona ulaştığını belirten Arslan, 81 ilde faaliyet gösteren 73 doğal gaz dağıtım şirketinin 65 milyonun üzerindeki aktif kullanıcıya canlı ve anlık hizmet sunduğunu kaydetti.

Doğal gaz dağıtım sektörü olarak tüketici memnuniyetinin her zaman en üst seviyede olmasını hedeflediklerinin altını çizen Arslan, "GAZBİR olarak müşteri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik olarak ülke genelinde anket çalışmaları yapıyoruz. Yapılan son saha çalışmalarında doğal gaz dağıtım şirketlerinin genel memnuniyet oranının yüzde 95 civarında olduğu görülüyor. Abonelik öncesi, sonrası sorun giderme veya bilgilendirme gibi tüketici deneyimlerinde ise Türkiye geneli memnuniyet oranımız yüzde 90-91 bandındadır." diye konuştu.

Dijital dönüşümle 10 milyon kağıt tasarrufu

Arslan, sektörün dijitalleşme vizyonuna dikkati çekerek, bazı bölgelerde hayata geçirilen dijital arşiv projeleri sayesinde 10 milyonun üzerinde kağıdın geri dönüşüme kazandırıldığını, özellikle büyükşehirlerde dijital faturaya geçiş oranının yüzde 20'ye ulaştığını kaydetti.

Abonelik süreçlerinin "ev konforunda" yapılabilmesi için gerçekleştirilen dijital entegrasyonlara değinen Arslan, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla vatandaşlarımız evinde, iş yerinde ve hatta internete erişimin olduğu herhangi bir noktada doğal gaz abonelik işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Tüketiciler özellikle sözleşme yenileme ve fesih işlemleri için dijital kanalları tercih etmektedir. 2019'da hizmete alınan e-Devlet hizmetleri ve mobil uygulamaların toplam işlemlerdeki payı yüzde 25'i aşmıştır. Fesih işlemlerinde ise dijital kanalların toplamdaki işlemlerdeki payı yüzde 50'ye ulaştı."

Geçmişte hizmet merkezlerine gelmeyi zorunlu kılan bağlantı sözleşmelerinin, pilot şehirlerde dijital ortama taşındığını anımsatan Arslan, "3 bin personel ve 3 bin 750 hat kapasiteli çağrı merkezlerimizle yıllık 6,5 milyon çağrıya yanıt veriyoruz. Ortalama bekleme süresinin 1,5-2 saniye olduğu merkezlerimizde, her 4 tüketiciden 3’ü acil durumlarda hizmete kolayca ulaştığını ve şikayetine hızlı müdahale edildiğini teyit ediyor." bilgisini paylaştı.

Başkent'te "2026 Abone Yılı" ilan edildi

Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel de abone bağlantı bedelinde kredi kartına taksit imkanının 6 aya çıkarılmasının vatandaşlar için önemli bir mali kolaylık sağladığını vurgulayarak, bu esnekliğin doğal gaz sistemine yeni dahil olacak aboneler açısından ciddi bir teşvik unsuru olacağının altını çizdi.

Şirketin yatırım hamlelerine ve stratejik hedeflerine değinen Yüksel, "Şirketimiz son 3 yılda Başkentimize 5 milyon 500 bin metrelik şebeke yatırımı yapmıştır. Bu uygulamanın diğer yakıt türlerine göre hem daha ekonomik hem de çevre dostu olan doğal gaza geçişi hızlandırmak için yoğun çaba gösteren şirketimizin abone ediniminde karşılaştığı güçlüklerin aşılması açısından faydalı olacağına inanıyoruz." dedi.

Yüksel, Ankara'nın kırsal mahallelerine doğal gaz arzı sağlanmasını köye dönüşleri teşvik edecek stratejik bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, bu konforu kentin her noktasında yaygınlaştırmak amacıyla 2026'yı "Abone Yılı" ilan ettiklerini duyurdu.

Bu kapsamda yürütülen saha çalışmalarına ilişkin Yüksel, "Bu doğrultuda, doğal gaz hattımızın ulaştığı hanelere gerekli bilgilendirmeler yapılmakta, abone bağlantı ve güvence bedellerine yönelik uygun taksitlendirme imkanları sunulmakta ve iç tesisat projelerinin uygun koşullarda finanse edilebilmesi amacıyla finansal kuruluşlarla işbirliği görüşmeleri yürütülmektedir." bilgisini paylaştı.

Yüksel, Ankara genelinde aylık periyodlarda tüm sayaçların okuma işlemlerinin düzenli olarak yapıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Okuması yapılamayan bir sayaç olması durumunda müşterilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan işlemleri taksitlendirilmektedir. Şirketimiz tarafından tüketici yararına uygulanmakta olan bu düzenlemenin, mevzuatta daha açık ve kapsamlı şekilde yer almasını önemli buluyor, söz konusu düzenlemenin Başkentgaz ile abonelerimiz arasındaki mevcut güven ilişkisini daha da güçlendireceğine ve müşteri memnuniyetine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Bugün itibarıyla tüm hizmetlerini dijital kanallar üzerinden sunarak sektördeki öncü konumlarını sürdürdüklerini belirten Yüksel, "Şirketimiz SMS göndererek faturalarla ilgili hatırlatma mesajlarını iletmekte ve elektronik posta adresini bildiren abonelerine de e-posta yoluyla faturalarını ulaştırmaktadır. Fatura tutarı ve son ödeme tarihinin SMS ile bildirilmesinin zorunlu hale gelmesi, şeffaflık ve bilgilendirme açısından çok önemli bir adımdır. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Başkentgaz Mobil uygulaması ile abonelerimizin tüm süreçleri kolaylıkla her yerden takip edebileceği, hızlı ve güvenilir bir dijital hizmet altyapısı sunuyoruz. Abonelerimiz tarafından yapılan işlemlerin yüzde 50'si dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.