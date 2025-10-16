ARA
  Günlerce konuşulmuştu: Titan faciasının nedeni belli oldu

Günlerce konuşulmuştu: Titan faciasının nedeni belli oldu

2023 yılında Titanik'in enkazına giden Titan'da yaşanan iç patlama sonucu 5 kişi feci şekilde yaşamını yitirmişti. Facianın nedeni oldu.


Günlerce konuşulmuştu: Titan faciasının nedeni belli oldu

2023 yılında Titanik'in enkazına giderken kaybolan Titan denizaltısında havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet bulunuyordu. Denizaltıda yaşanan iç patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) yayınladığı raporda Titan'ın çökmesine hatalı mühendisliğin neden olduğunu açıkladı.

CNN'in haberine göre NTSB nihai raporunda Titan denizaltısının çökmesine hatalı mühendislik neden olduğunu söylüyor. Denizaltının gövdesi, birden fazla kusur içeren ve dayanıklılık testlerini geçemeyen karbon fiberden yapılmıştı. Raporda ayrıca, denizaltının sahibi OceanGate’in aracı yeterince test etmediği ve ne kadar sağlam olduğunu tam olarak bilmediği belirtildi.

Raporda, OceanGate’in standart acil durum müdahale yönergelerine uyması halinde Titan’ın daha erken bulunabileceği, bunun da “bu durumda kurtarma mümkün olmasa da zaman tasarrufu sağlayabileceği” ifade edildi.

NTSB raporu, Sahil Güvenlik’in Ağustos ayında yayımladığı ve Titan faciasını “önlenebilir” olarak nitelendiren raporla paralellik gösteriyor.

