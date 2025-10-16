ARA
DOLAR
41,85
0,02%
DOLAR
EURO
48,89
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
5714,85
0,94%
GRAM ALTIN
BIST 100
10413,54
-0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Akmerkez’in terası tarım alanı oldu

İstanbul'un önde gelen alışveriş merkezi Akmerkez terasında tarım projesini hayata geçirdi. Terasta Tarım Projesi, 2017 yılına uzanan uzun soluklu bir girişim.


Son Güncellenme:
Akmerkez’in terası tarım alanı oldu

Alışveriş merkezinin çatısında doğa ile kenti buluşturan bir tarım alanı fikri, Akmerkez Üçgen Teras’ta “Ek Biç Ye İç” anlayışıyla hayata geçirildi. 

Ziyaretçilere kapalı 750 metrekarelik bu alanda, geri dönüştürülmüş malzemelerle oluşturulan sistemler aracılığıyla kentsel tarımın şehirde uygulanabilirliği gösterildi. Akmerkez bu projeyle bağ ve bahçelerin yanı sıra atölyeler, eğitimler, hasat günleri ve gastronomik deneyimlerle şehir yaşamına doğayı, üretimi ve paylaşımı taşımayı amaçlıyor. 

Akmerkez’in terası tarım alanı oldu-1

Akmerkez GYO Genel Müdürü Hakan Tümkaya, "Akmerkez olarak, çevreye duyarlı yaklaşımımızı her daim kurumsal bir önceliğe dönüştürdük. Bu doğrultuda yalnızca bugünü değil, yarını da güvence altına alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Terasta Tarım projemiz, sekiz yıldır öncü olmayı sürdürüyor. Bu proje ile şehre tarımı taşıyor, nesiller arası bir köprü inşa ederek, şehrin kalbinde doğayla yeniden bağ kuruyoruz. Terasta Tarım alanı, bir fikir olarak doğup somut bir projeye dönüştü. Ancak gerçek dönüşüm, buradan başlayarak evlerimize, okullarımıza, restoranlarımıza ve günlük yaşamımıza taşınacak alışkanlıklarla mümkün olacak. Akmerkez olarak, bu dönüşümün öncüsü olmayı sürdüreceğiz" dedi. 
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL