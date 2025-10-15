Teknoloji devlerinden 40 milyar dolarlık hamle: Tüm hisseleri alacaklar

Microsoft ve Nvidia'nın kurucu ortakları arasında yer aldığı Yapay Zeka Altyapı Ortaklığı (AIP), Abu Dabi merkezli MGX ve BlackRock'un Global Infrastructure Partners (GIP) birimi tarafından oluşturulan konsorsiyum, yaklaşık 40 milyar dolar değerindeki veri merkezi şirketi Aligned Data Centers'ın tüm hisselerini satın alacağını açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, AIP, MGX ve GIP'in içinde olduğu konsorsiyumun, Macquarie Asset Management tarafından yönetilen özel altyapı fonları ve ortak yatırımcılarından Aligned Data Centers'ın yüzde 100 hissesini satın alacağı bildirildi.

Açıklamada, Aligned Data Centers'ın yaklaşık 40 milyar dolarlık bir işletme değerine sahip olduğu ve bu yatırımın gelecek nesil bulut ile yapay zeka altyapısının büyümesini destekleyeceği aktarıldı.

Şirketin on yıldan kısa bir sürede dünya çapında en hızlı büyüyen veri merkezi sağlayıcılarından biri haline geldiği, ileri teknoloji veri kampüsleri ve veri merkezleri tasarladığı, inşa ettiği ve işlettiği belirtilen açıklamada, satın alma işleminin düzenleyici onaylarına bağlı olarak 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

BlackRock CEO’su ve AIP Başkanı Larry Fink, açıklamasında şunları söyledi:

“Aligned Data Centers’a yaptığımız bu yatırımla, yapay zekânın geleceğini güçlendirecek altyapıyı kurma hedefimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize bu büyümeden faydalanma fırsatı sunuyoruz.”

OpenAI, Nvidia, CoreWeave ve Oracle şirketler son dönemde benzeri görülmemiş miktarda sermaye ve enerji gerektiren veri merkezi anlaşmalarına imza atıyor.

Veri merkezleri, büyük yapay zekâ modellerini çalıştırmak ve eğitmek için gerekli donanımın bulunduğu dev tesisler. CNBC'nin makalesine göre Aligned, şu anda 50 veri kampüsü işletiyor ve toplamda 5 gigawatt’tan fazla mevcut ve planlanan kapasiteye sahip.

