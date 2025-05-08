Hava sahası gergin, hisseler yüksekte: Hindistan-Pakistan krizi hisseleri yükseltti

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Hindistan ile Pakistan arasındaki jeopolitik gerilimler küresel çapta jeopolitik risklerin artmasına neden oluyor.

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğu açıklamasını yaparken İslamabad yönetimi sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Pakistan ordusu, Hint tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunun doğru olmadığını ifade etmişti.

Pakistan'ın sınır ötesi saldırılarında Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, gerilimin artmasının nükleer savaşa yol açabileceğini belirtti.

İki ülke arasında artan gerilim Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinde yükselişe neden oldu.

AA muhabirinin savunma sanayi şirketlerinin borsalardaki 6-7 Mayıs tarihlerindeki fiyat hareketlerinden derlediği verilere göre bu dönemde yatırımcısına Güney Koreli şirketler Hanwha Aerospace yüzde 8,8, HLB Co yüzde 2,4 kazandırdı.

Japon Mitsubishi Heavy'nin hisseleri yüzde 1,9 yükseldi. Diğer bir Güney Koreli şirket HD Hyundai Heavy Industries Co yüzde 1,7, Singapur merkezli Singapore Technologies Engineering yüzde 1,3 Çinli AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Company yüzde 1 kazandırdı.

Bölgede jeopolitik risklerin artmasının, Asya'daki savunma sanayi şirketlerini, savunma harcamalarına ve yatırımlara daha fazla yoğunlaştıracağı öngörüleri öne çıktı.

Asya'da artan gerilim, ABD ve Avrupa merkezli şirketlerin hisse fiyatlarına yansımadı.

ABD ve Avrupa merkezli şirketlerin borsalardaki performanslarına bakıldığında ABD merkezli şirketler L3 Harris Technologies'in hisselerinin yüzde 0,8, Lockheed Martin'in hisselerinin yüzde 0,7 arttığı görüldü.

İsveçli Saab yüzde 0,2 ABD merkezli şirketler Boeing yüzde 0,2, Northrop Grumman yüzde 0,3, Fransız Thales yüzde 0,4, İtalyan Leonardo yüzde 0,4, ABD'li şirketler General Dynamics yüzde 0,4, RTX Corporation yüzde 0,5, Fransız Safran yüzde 0,5 kaybettirdi.

Alman Rheinmetall AG'nin hisseleri yüzde 0,7, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ın hisseleri yüzde 1,3, İngiliz şirketler Rolls-Royce'un hisseleri yüzde 2, BAE Systems'in hisseleri yüzde 2,3, Alman Lufthansa'nın hisseleri yüzde 3,9, Fransız Dasault Aviation'ın hisseleri yüzde 5,2 değer kaybetti.