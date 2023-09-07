Hindistan ismi değişecek mi?

Ülkede anayasanın ilk maddesi “Hindistan, yani Bharat, bir eyaletler birliğidir” diyor. BBC'nin haberine göre Hintçede ülkenin adı Bharat olsa da İngilizce metinlerde her zaman India (Hindistan) tercih ediliyordu. Fakat Hindistan'da Narendra Modi hükümeti bu geleneği değiştirebilir.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun "Hindistan Cumhurbaşkanı" yerine "Bharat Cumhurbaşkanı" olarak yazılması ülkede tartışma başlattı.

India Today sitesinin haberine göre, muhalefet 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi açılış yemeği davetiyesinde, ülke isminden bahsedilirken "Bharat" ifadesinin kullanılmasına tepki gösteriyor.

Hindistan Ulusal Kongresi Milletvekili Jairam Ramesh, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke anayasasının 1. maddesindeki "Hindistan, yani Bharat" ifadesinde ikinci isim tercih edildiğini ima ederek, aynı maddede bulunan Hindistan'ın federal yapısının da "artık saldırı altında olduğu" eleştirisini yapıyor.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi'nden siyasetçi Shashi Tharoor, “Bharat ülkenin iki resmi adından biri ve bunun kullanılmasına karşı değiliz fakat umarım hükümet India adının kullanımını tamamen bırakacak kadar ahmak değildir. Bu ismin yüzyıllardır büyüyen bir marka değeri var” diyor.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Milletvekili Harnath Singh Yadav ise tepkilere ilişkin "Tüm ülke, 'Hindistan' yerine 'Bharat' kelimesini kullanmamızı istiyor. 'Hindistan' İngilizler tarafından bize yöneltilen bir hakarettir ancak 'Bharat' kültürümüzün bir simgesidir." diyerek, bu konuda anayasal değişikliğe gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

"Bharat" ifadesi anayasada geçiyor

"Hindistan yani Bharat" ifadesiyle başlayan anayasanın 1. maddesi, ülke isminin resmi olarak "Hindistan"ın yanı sıra "Bharat" ifadesiyle de anılabileceğini gösteriyor.

Parlamentonun 18-22 Eylül'de yapılması planlanan henüz gündemi açıklanmamış özel oturumunda, bu değişikliğin gündeme getirileceği ve resmi olarak isim değişikliği için bir tasarı sunulabileceği iddiaları tartışmalara yol açtı.

Tartışmanın temel noktası ise yönetimin anayasada değişiklik yaparak "Hindistan"ı kaldırıp 'Bharat'ı tek resmi isim haline getirmeyi planlayıp planlamadığı yönünde.

Bharat ne demek?

Peki Bharat ne demek? BBCTürkçe'nin haberine göre Hint edebiyatında Himalaya Dağları ve okyanuslar arasında kalan bölgeye Bharatvarsh deniyor. Hint mitolojisine göre Bharata, Delhi’nin doğusundaki Hastinapura’nın kralıydı ve bütün ülkeyi fetheden adil bir kral olarak görülüyordu. En eski Hindu metni Rig Veda’da ise Bharata bir topluluğun adı olarak kullanılıyor.

Bharata’nın Sanskrit dilindeki anlamı aynı zamanda besleyen toprak anlamına geliyor.

Sadece "Bharat"ın kullanılması için anayasal değişikliğe ihtiyaç var

Hindistan hükümetinin, ülke ismini sadece "Bharat" olarak kullanmaya karar vermesi durumunda anayasanın 1. maddesini değiştirmek için yasa tasarısı sunması gerekiyor.

Hükümet, Madde 1'de yapılacak herhangi bir değişiklik için Meclis üyelerinin en az üçte ikisinin oylarını almak zorunda.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, 2020'de isim değişikliğini talep eden başvuruyu reddetmiş, bu talebin bir temsile dönüştürülebileceğini ve uygun bir karar için merkezi hükümete iletilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Mahkemenin Başyargıcı da "Bharat ve Hindistan'ın ikisi de anayasada yer alıyor. Hindistan'a anayasada zaten Bharat deniyor." açıklamasını yapmıştı.

