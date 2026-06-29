Dev kruvaziyer Marmaris'e demirledi: 2 binden fazla turist ilçeye akın etti

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Malta bayraklı "Aroya" isimli kruvaziyerle gelen 2 bin 667 turisti ağırladı.
1 Geminin uzunluğu 335 metre
İstanbul Galataport Limanı'ndan gelen 335 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
3 Turistik yerleri ziyaret ettiler
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
5 Bir sonraki rota Bodrum
"Aroya"nın sonraki durağı, Muğla'nın bir diğer turistlik ilçesi Bodrum olacak.