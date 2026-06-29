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  • Dev kruvaziyer Marmaris'e demirledi: 2 binden fazla turist ilçeye akın etti

Dev kruvaziyer Marmaris'e demirledi: 2 binden fazla turist ilçeye akın etti

Marmaris Limanı'na yanaşan Malta bayraklı "Aroya" kruvaziyeri, 2 bin 667 yolcusuyla ilçede turizm hareketliliği oluşturdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dev kruvaziyer Marmaris'e demirledi: 2 binden fazla turist ilçeye akın etti

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Malta bayraklı "Aroya" isimli kruvaziyerle gelen 2 bin 667 turisti ağırladı.

1 Geminin uzunluğu 335 metre

Geminin uzunluğu 335 metre

İstanbul Galataport Limanı'ndan gelen 335 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

2 2 binden fazla yolcu bulunuyor

2 binden fazla yolcu bulunuyor

Gemide, 2 bin 667 yolcu ile 1067 personelin bulunduğu belirtildi.

3 Turistik yerleri ziyaret ettiler

Turistik yerleri ziyaret ettiler

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

4 Bazıları Dalyan turuna katıldı

Bazıları Dalyan turuna katıldı

Bazı turistler de Dalyan turuna katıldı.

 

5 Bir sonraki rota Bodrum

Bir sonraki rota Bodrum

"Aroya"nın sonraki durağı, Muğla'nın bir diğer turistlik ilçesi Bodrum olacak.
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