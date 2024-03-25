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İki Balkan ülkesi Schengen'e katılıyor

Romanya ve Bulgaristan 31 Mart'ta hava ve deniz sınırlarındaki kontrollerin kaldırılmasıyla Schengen Bölgesi'ne katılma sürecini başlatacak.

25 Mart 2024 | 09:18
Son Güncellenme: 25 Mart 2024 | 10:04
İki Balkan ülkesi Schengen'e katılıyor

İki ülkenin Schengen Bölgesine tam anlamıyla katılmasını sağlayacak olan kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılmasına ilişkin görüşmeler ise halen devam ediyor. 

Her iki ülke de 2007 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen, diğer birçok Avrupa vatandaşının aksine, diğer AB ülkelerine girişte pasaport göstermek zorundalar. 2024 yılında iki ülke için sınır kontrolleri basitleştirilecek ve muhtemelen diğer pek çok husus da değişecek.

Bulgaristan ve Romanya'nın, Schengen Bölgesi'ne yeni giren ve girişinden bu yana fiyatları yükselttiği için eleştirilen Hırvatistan'ın izinden gidip gitmeyeceği konusunda pek çok spekülasyon var. 

Bulgaristan ve Romanya'nın Hırvatistan'ın yaptığı gibi mevcut para birimlerini yakın gelecekte Euro'ya çevirmeleri beklenmiyor.

 

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