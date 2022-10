İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in görevine son verildi. Yerine ise Eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt getirildi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng’in görevinden alındığı bildirildi. Kwarteng, Twitter’dan paylaştığı ve Liz Truss’a hitaben yazdığı mektubunda, görevinden alındığını doğruladı.

Maliye Bakanı olarak görev yapmanın bir onur olduğunu dile getiren Kwarteng, “Başarınız bu ülkenin başarısıdır ve size iyi dileklerimi iletiyorum.” ifadesini kullandı.

Böylelikle, 38 gün görevde kalan Kwarteng, “İngiltere’de 1970’ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı” oldu.

Kwarteng’in yerine ise Eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt getirildi.

The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. pic.twitter.com/bldKWr3crG

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2022