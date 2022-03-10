İngiliz hükümeti, 7 Rus oligarkın ülkedeki varlıklarının dondurulmasına ve seyahatlerinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu.

İngiliz futbol takımı Chelsea FC’ye ek olarak Evraz ve Norisk Nickel şirketlerinin de sahibi olan Rus oligark Roman Abramovich’in adı yaptırım listesinin ilk sırasında yer aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, yaptırımların uygulanacağı diğer oligarklar arasında En+ Group hisssedarı Oleg Deripaska, Rosnef Üst Yöneticisi Igor Sechin, VTB Bank Başkanı Andrey Kostin, Gazprom Üst Yöneticisi Alexei Miller, enerji boru hattı alanında çalışan Rus kamu şirketi Transneft’in Başkanı Nikolai Tokarev ve Bank Rossiya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Dmitri Lebedev’in olduğu bildirildi.

Söz konusu oligarkların Kremlin’e en yakın isimler olduğu belirtilen açıklamada, dondurulacak toplam varlıkların değerinin yaklaşık 15 milyar sterlini bulduğu bildirildi.

İngiltere’ye seyahat etmeleri de yasaklandı

Açıklamada, 7 olgiarkın tüm varlıklarının dondurulmasına ek olarak, İngiltere’ye seyahat etmelerinin, şirketleri ile herhangi bir İngiliz şirketinin ya da vatandaşının iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Abramovich’in sahibi olduğu futbol kulübü Chelsea’nin sadece tek başına değerinin 9 milyar sterlinden fazla olduğu aktarılan açıklamada, Oleg Depiska’nın ise toplam varlığının yaklaşık 2 milyar sterlin olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Putin’in Ukrayna’ya yönelik vahşi saldırısını destekleyenler için güvenli bir liman olamaz.” ifadesini kullandı.

Son yaptırımların, İngiltere’nin Ukrayna halkına verdiği sarsılmaz desteğin son adımı olduğunu belirten Johnson, “Sivillerin öldürülmesine, hastanelerin yıkılmasına ve egemen müttefiklerin yasa dışı işgaline olanak sağlayanların peşine düşerken acımasız olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.