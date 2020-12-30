İngiltere Oxford ve AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısını onayladı.

İngiltere hükümeti, İlaç ve Sağlık Hizmetlerini Düzenleme Ajansının önerisi üzerine Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.

AstraZeneca’dan yapılan açıklamada ise aşılamanın yeni yılda başlayacağı ve öncelikle risk altında gruplara uygulanacağı belirtildi.

AstraZeneca ve Oxford’un aşısı, Pfizer ve BionTech’ten sonra ülkede acil kullanım onayı alan ikinci aşı oldu.

Onay ile birlikte İngiltere aşılama sürecini hızlandırabilecek. Hükümet yerel olarak üretilen ürüne tüm aşılardan daha fazla yatırım yaparak 100 milyon doz sipariş etti. Onaylanan yeni aşının dağıtımı daha kolay olacak çünkü aşının saklanması Pfizer-BioNTech aşısından daha kolay ve derin dondurucudan ziyade sadece buzdolabı ısısı yeterli.

Hükümet danışma grubu ilk olarak mümkün olduğunca çok insanın aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.