İran İsrail'e füze saldırısı düzenledi: Son durum ne?

İran, bu akşam İsrail'e füze saldırısı düzenlendi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada İran'dan İsrail'e onlarca füze ateşlendiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail askeri sözcüsü İsrail'e atılan bazı İran füzelerinin İsrail'in orta ve güney bölgelerine doğrudan isabet ettiğini söyledi. İşte bugün yaşananlar:

21:40 BBC'nin haberine göre İsrailli bir güvenlik yetkilisi, yaklaşık 180 füze ateşlendiğini, bunların çoğunun İsrail Hava Kuvvetleri tarafından ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı ile işbirliği içinde engellendiğini söyledi. Yetkili açıklamasında birkaç füzenin ise isabet ettiğini ve şu an oluşan hasarın değerlendirildiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı füzelerin yere düştüğü ve patlamalara yol açtığı görülüyordu.

21:15 - İSRAİL: EK BİR TEHDİT TESPİT EDİLMEDİ

CNN'in haberine göre İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, İsrail'in şu aşamada İran'dan kaynaklanan ek bir hava tehdidi tespit etmediğini söyledi.

İSRAİL'E GÖRE 180 FÜZE ATILDI

CNN'nin haberine göre İsrail ordusunun ilk tahminleri İran'ın 180 füze ateşlediği yönünde.



İsrail'de halka "sığınaklardan çıkabilecekleri" duyuruldu

İsrail ordusu, füze saldırısının son bulmasının ardından halkın sığınak ve güvenli bölgelerden çıkabileceğini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen durum değerlendirmesinin ardından "ülke genelinde halkın sığınak ve korunaklı yerlerden çıkmasına izin verildiği" belirtildi. İsraillilerden yeni uyarılar olması halinde bunları dikkate almaları istendi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı. Paylaşılan görüntüde, Halevi ve üst düzey komutanların, durum değerlendirmesini sığınak benzeri bir odada yapmaları dikkati çekti.

İran'dan İsrail'e atılan füzeler Tel Aviv semalarında görüntülendi https://t.co/VpPrBUfcJm pic.twitter.com/6ebJkV9R6U — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2024

20:50 - İSRAİL SÖZCÜSÜ: YARALANANAN OLMADI

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, İran'ın Salı günü İsrail'e düzenlediği saldırıda yaralanan olmadığını söyledi. Hagari Salı günü yaptığı açıklamada, "Bize karşı ciddi bir saldırı oldu ve bunun ciddi sonuçları olacak." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu.Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İran: Siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi. Mesajda, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." uyarısı yapılırken, bölge ülkeleri ve "rejimin destekçilerinin" İsrail ile yollarını ayırmaları çağrısında bulunuldu.

İsrailli Bakan: İranlı liderler verdikleri yanlış kararın bedelini ödeyecek

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, sosyal medya hesabından İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" ifade etti. Zohar, bu saldırıların "İran rejimin sonu olacağını" ileri sürdü.

BİDEN EKİBİNİ TOPLADI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Lübnan'a artan saldırılarının ardından giderek yükselen İsrail-İran gerilimine ilişkin ulusal güvenlik ekibini topladığı bildirildi.

