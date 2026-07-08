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  • Rusya'da akaryakıt alarmı: Hükümet dizel ihracatını yasakladı

Rusya'da akaryakıt alarmı: Hükümet dizel ihracatını yasakladı

Rusya, iç piyasada akaryakıt arzını güçlendirmek amacıyla dizel yakıt ihracatını durdurma kararı aldı. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, artan talep ve üretimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle dizel ihracatına yasak getirildiğini açıkladı.

Rusya'da akaryakıt alarmı: Hükümet dizel ihracatını yasakladı

Rusya, iç piyasadaki akaryakıt arzını güvence altına almak için dikkat çeken bir adım attı. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt ihracatının yasaklandığını açıklarken, kararın artan iç talep ve rafinerilerde yaşanan üretim sıkıntıları nedeniyle alındığını duyurdu.

Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, akaryakıt piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İç talepte yüzde 30 artış akaryakıt istasyonlarının yükünü artırdı

Rusya’da akaryakıt talebinin, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 arttığını belirten Novak, bunun akaryakıt istasyonları üzerindeki yükü artırdığını, araç sayısı ve yakıt ikmal sürelerinde artışa yol açtığını söyledi.

İç piyasadaki durumun halen zorlu seyrettiğini aktaran Novak, yakıt üretim hacimlerindeki zorunlu düşüş nedeniyle nihai tüketicilere sevkiyat güzergahlarının da değiştiğini ifade etti.

Novak, “Bugün, dizel yakıt ihracatına yasak getirdik ve bu iç piyasaya arzı artırmayı sağlayacak.” dedi.

Rafinerilerde planlı bakım süreci ileri tarihe ertelendi

Piyasadaki durumu istikrara kavuşturmak amacıyla rafinerilerde kapasite kullanımının azami seviyeye çıkarıldığını belirten Novak, stoklardaki yakıtın piyasaya yönlendirildiğini, mevcut onarım sürelerinin kısaltıldığını ve bazı petrol rafinerilerindeki planlı onarımların daha ileri tarihlere ertelendiğini vurguladı.

Yaklaşık 40 bölgede akaryakıt kısıtlaması uygulanıyor

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken; Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Ülkede, Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

Etiketler
yakıt ihracatını durdurma akaryakıt dizel Rusya dizel ihracatına yasak
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