Küresel pazarlara açılacak 5 girişim aranıyor

Türkiye’nin girişimcilik ve teknoloji ekosistemi, son yıllarda teknoloji odaklı şirketlerin aldığı yatırımlar, yurt dışına açılan girişimler ve global pazarlarda elde edilen başarılarla birlikte uluslararası görünürlüğünü artırıyor. Türkiye startup ekosistemi, 2021-2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla toplam 5,6 milyar dolarlık yatırım çekti. 2025 yılında ise Türkiye’de 360 startup yatırım işlemi gerçekleşirken toplam yatırım hacmi 1,4 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. İşlem sayısındaki artış, ekosistemdeki hareketliliğin sürdüğüne işaret ederken, uluslararası yatırımcıların özellikle yüksek ölçekli işlemlerdeki ağırlığı da dikkat çekiyor.

Girişimlerle kurumsal şirketleri bir araya getiren PitGrowth da Türkiye’de geliştirilen yenilikçi çözümlerin global ekosistemle buluşmasını desteklemek amacıyla Global5 programını hayata geçiriyor. Global bir platform olarak kurgulanan program kapsamında Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden seçilecek 5 girişim ve teknoloji şirketi, dünyanın önde gelen teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden Web Summit Lisbon 2026’da yer alarak uluslararası yatırımcılar, kurumsal şirketler ve potansiyel iş ortaklarıyla bir araya gelecek.

“Türkiye’den çıkan girişimlerin dünya sahnesinde daha fazla yer almasını önemsiyoruz”

Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin sahip olduğu potansiyelin global ölçekte daha fazla görünür olmasını hedeflediklerini belirten PitGrowth Kurucu Ortağı Özkan Yağız, “Farklı sektörlerde yenilikçi ürün ve çözümler geliştiren girişim ve teknoloji şirketlerinin uluslararası pazarlarda da büyüyebilecek güçlü bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Bu potansiyelin dünya ile daha fazla buluşması, şirketlerin kendilerini global ölçekte anlatabilmeleri ve uluslararası bağlantılar kurabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.

Global5 ile Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarındaki girişim ve teknoloji şirketlerini global ekosistemle buluşturmayı hedefliyoruz. Program kapsamında seçilecek 5 şirketin Web Summit Lisbon 2026’da yatırımcılar, kurumsal şirketler, potansiyel müşteriler ve farklı pazarlardan girişimlerle bir araya gelmesi, yeni bağlantılar ve iş birlikleri geliştirmesi açısından önemli bir fırsat sunacağına inanıyoruz.

Türkiye’den çıkan girişimlerin dünya sahnesinde daha fazla yer almasını ve global ekosistemle daha güçlü bağlar kurmasını önemsiyoruz. Aynı zamanda farklı ülkelerden şirketlerin de bu ekosisteme dahil olmasıyla, programın karşılıklı network ve iş birliği fırsatlarının geliştiği bir platform olmasını amaçlıyoruz. Global hedefleri olan girişim ve teknoloji şirketlerini bu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Başvuruların 7 Eylül gece yarısına kadar devam ettiği Global5 programıyla, yenilikçi şirketlerin uluslararası arenada görünürlük kazanmasına ve yeni pazarlara açılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Girişimler Global Pazara Açılma Fırsatı Yakalayacak

Global5 kapsamında seçilecek 5 girişim, Lizbon’da dünyanın farklı ülkelerinden yatırımcılar, kurumsal şirketler ve potansiyel müşterilerle doğrudan görüşme fırsatı bulacak. Girişimlere stand paketi, 3 ila 5 kişilik etkinlik bileti ve online startup profili sunulurken, uygulama üzerinden yatırımcılarla networking yapma ve toplantı talebi oluşturma imkânı da sağlanacak. Startup Lounge’a erişim hakkı bulunan girişimler, PitGrowth tarafından Lizbon’da düzenlenecek Startup Türkiye Buluşması’na da katılabilecek.

Seçilen girişimler, etkinlik öncesinde ve etkinlik sırasında PitGrowth’un sosyal medya, e-posta ve basın iletişimlerinde de yer alacak. Böylece girişimlerin Lizbon’daki görüşmelerinin yanı sıra Türkiye’den global pazarlara uzanan hikâyelerinin daha geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor.

Başvurular Belirlenen Kriterlere Göre Değerlendirilecek

Programa başvuracak girişimlerin 2020 ve sonrasında kurulmuş olması, en az MVP aşamasında özgün bir yazılım veya bağlantılı donanım ürününe sahip olması ve bağımsız bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstermesi gerekiyor. Aktif bir web sitesine sahip olmak ve 2026 etkinliğine daha önce exhibitor olarak kayıt yaptırmamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Başvurular, en az yüzde 85’i tamamlanmış güncel bir PitGrowth profili ve İngilizce pitch deck ile yapılabilecek. Girişimlerin 9-12 Kasım tarihlerinde Lizbon’da bulunabilmeleri gerekirken, değerlendirmede ürün farklılaştırma, mevcut traction ve bunun kanıtı, global pazara hazır olma ile programa ve lojistik sürece yönelik hazırlıklar dikkate alınacak. Başvurular insan değerlendirmesinden geçirilecek ve kısa listeye kalan girişimlerle birebir görüşmeler gerçekleştirilecek.

