Çin’in kripto para madenciliğine getirdiği süresiz yasaktan sonra İran da kripto para madenciliğini Eylül ayına kadar yasakladı.

İran Başkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonuna yaptığı bir açıklamada kripto para madenciliğinin 22 Eylül’e kadar yasaklanacağını söyledi.

Cambridge Alternatif Finans Merkezi’nin verilerine göre, İran dünyada en fazla kripto para madenciliğinin yapıldığı altıncı ülke ve küresel madencilikteki payı yüzde 3,82.

Küresel kripto para madenciliğinin yüzde 65’ini gerçekleştiren Çin de geçen hafta yaptığı açıklamada kripto para madenciliğini yasakladığını duyurmuştu.

Çin Başkan Yardımcısı Liu He’nin başkanı olduğu Devlet Konseyi komitesi cuma günü yaptığı bir açıklamada finansal riskleri azaltmak için kripto para madenciliğinin yasaklandığını söylemişti. Konsey böylece ilk defa kripto para madenciliğini hedef almış oldu.

Kripto para Borsası Huobi, pazartesi günü Çin’deki müşterileri için madencilik ve alış-satış işlemlerini durdurduğunu açıkladı ve diğer ülkelerdeki operasyonlarına odaklanacağını söyledi.

BTC.TOP da düzenleyici riskleri öne sürerek Çin’deki faaliyetlerini durdururken kripto madencilik firması Hashcow da Bitcoin madenciliği için yeni teçhizatlar almayacağını söyledi. (Bloomberg HT)