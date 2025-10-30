ARA
Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,5'te sabit bıraktı.


Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

BoJ'dan yapılan açıklamaya göre, Banka, iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,5'te sabit bıraktı. Karar 7'ye karşı 2 oyla alındı. BoJ üyeleri Naoki Tamura ve Hajime Takata alınan karara katılmayarak faizin yüzde 0,25 daha artırılması yönünde oy kullandı.

Ekonominin tahminlere uygun şekilde şekillenmesi halinde borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceği taahhüdünü yineleyen BoJ, tahminlerini değiştirmeyerek çekirdek Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) 2025 mali yılında yüzde 2,7, 2026 mali yılında yüzde 1,8 olacağı öngörüsünde bulundu.

BoJ, taze gıda hariç tüm kalemlerdeki TÜFE'nin yıllık artış oranının, pirinç fiyatları gibi gıda fiyatlarındaki artışların etkilerinin azalmasıyla 2026 mali yılının ilk yarısında yüzde 2'nin altına düşmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.

