Bilim insanları yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte bilişsel ve zihinsel hastalıkların arttığını açıkladı. ABD’li ve İngiliz uzmanlar koronavirüs beyni doğrudan enfekte ettiğini ve virüsün 3 günde 10 katına kadar çoğaldığını keşfetti. Uzmanlar, koronavirüsün katatoni ve Guillain-Barre sendromu gibi son derece ciddi rahatsızlıklara sebep olduğunu açıkladı.

ABD’de yer alan John Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün akciğer ve damar çeperlerinin yanı sıra beyin hücrelerini de enfekte edebileceğini keşfetti. Laboratuvar ortamında ürettikleri mini beyinler üzerinde çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, koronavirüs miktarının beyin hücrelerinde 3 gün içinde 10 katına çıktığını aktardı.

The Financial Times’a konuşan Profesör Dr. Thomas Hartung, “Virüsün en değerli organımıza doğrudan zarar verdiğini bilmek hayati bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, pandeminin ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde nisan ayında yapılan bir çalışmada 214, Covid-19 hastasında virüsle bağlantılı nörolojik komplikasyon tespit edildi. İspanya’da ise iki hastanede tedavi olan Covid-19 hastalarının yarısında sinirsel hastalıklar geliştiği aktarıldı.

Araştırmacılar, Covid-19’un solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti.

ÇOK CİDDİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR

Bununla birlikte, Covid-19 hastalarında katatoni (fiziksel ve zihinsel kapanma) ve Guillain-Barre sendromu gibi son derece ciddi rahatsızlıkların görüldüğü bildirdi.

KALICI YORGUNLUK VE DEPRESYON SALGINLARI GÖRÜLECEK

İngiltere’deki bilim insanları ise en hafif ihtimalle Covid-19’un kalıcı kronik yorgunluk ve depresyon salgınlarına neden olacağını düşünüyor.

İngiltere’de Covid-19’un neden olduğu nörolojik komplikasyonları takip etmek için CoroNerve adlı bir Ulusal Gözetim Programı oluşturuldu. Programda, İngiliz Nörologlar Birliği ile Kraliyet Psikiyatrist Koleji’nden araştırmacılar yer alıyor.

CoroNerve, nörolojik belirtilere sahip 150’den fazla İngiliz yetişkinin verilerini analiz etti. Araştırmanın sonucunda katılımcıların 3’te birinin duygudurum bozukluğu yaşadığı, 10 hastada psikoz, 6’sında demans geliştiği ortaya çıkarıldı.

Çalışmada, “Duygudurum bozukluğu 20-50 yaş arası hastalarda orantısız bir şekilde görüldü” açıklaması yapıldı.