ARA
DOLAR
48,79
0,03%
DOLAR
EURO
55,98
0,08%
EURO
ALTIN
6740,78
0,11%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Yurdun kuzeybatısına sağanak alarmı: Yarın sabah başlıyor

Yurdun kuzeybatısına sağanak alarmı: Yarın sabah başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın sabahtan itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yurdun kuzeybatısına sağanak alarmı: Yarın sabah başlıyor

Yurdun kuzeybatı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabahtan itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara'da Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova'da, zamanla Batı Karadeniz'in batısında Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL