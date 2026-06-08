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Kripto dünyasını sarsan FTX Kurucusu Trump'tan af istedi

Kripto para tarihinin en büyük dolandırıcılık davalarından biri kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, ABD Başkanı Donald Trump'a resmi af başvurusunda bulundu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kripto dünyasını sarsan FTX Kurucusu Trump'tan af istedi

ABD'de kripto para piyasasını sarsan FTX skandalının ardından dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezası alan şirketin kurucusu Sam Bankman-Fried, bu kez af talebiyle gündeme geldi. ABD Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre Bankman-Fried, ABD Başkanı Donald Trump'a resmi af başvurusu yaptı.

Resmi af başvurusu yapıldı

ABD Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Bankman-Fried, resmi olarak "cezası tamamlandıktan sonra af" başvurusu yaptı.

25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Bankman-Fried, FTX'in çöküşü sonrası açılan davada dolandırıcılık suçundan yargılanmış ve Mart 2024'te 25 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Savcılık makamı, Bankman-Fried'ın gerçekleştirdiği eylemleri "Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından biri" olarak nitelendirmişti.

Eski CEO'nun avukatları verilen hapis cezasına karşı temyiz mahkemesine başvururken, dosyaya ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

Trump daha önce farklı konuşmuştu

ABD Başkanı Trump, ikinci kez göreve gelmesinden bu yana çeşitli suçlardan hüküm giyen onlarca kişiyi affetmişti.

Buna karşın Trump, bu yılın başlarında verdiği bir röportajda, Bankman-Fried'ı affedip affetmeyeceği sorulduğunda bunu yapmayacağını belirtmişti.

Etiketler
trump FTX kripto dolandırıcılık af
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