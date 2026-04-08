Küresel liderlerden ortak çağrı: Ateşkes kalıcı barışa dönüşmeli

AB Konseyi, Başkan Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kanada Başbakanı Mark Carney, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Rob Jetten, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından yapılan ortak yazılı açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, "Bugün ABD ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı. Anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları nedeniyle Pakistan ve diğer ortaklara teşekkür edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şimdi hedefimiz, önümüzdeki günlerde savaşa hızlı ve kalıcı bir son vermek için müzakereler yürütmek olmalıdır. Bu ancak diplomatik yollarla başarılabilir. Önemli bir müzakere çözümüne doğru hızlı ilerlemeyi şiddetle teşvik ediyoruz."

Açıklamada, anlaşmanın "İran'ın sivil nüfusunu korumak ve bölgedeki güvenliği sağlamak için çok önemli" olduğu, ciddi bir küresel enerji krizini önleyebileceği vurgulandı. Ortak açıklamada, ayrıca imzacı liderlerin diplomatik çabaları destekleyeceği, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır oldukları kaydedildi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hede lendiğini bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.